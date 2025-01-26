О чем фильм «Холоп. Великолепный век»
Мете — сравнительно молодой стамбульский мажор, которого содержит и защищает от жизненных невзгод папа-айтишник. Он сорит деньгами, напивается на вечеринках, хамит женщинам, сбивает полицейских и отказывается прислушиваться к советам отца. Во время очередной пьянки на яхте Мете падает за борт, теряет сознание — и приходит в себя в турецкой деревне XVI века.
Выясняется, что в этой реальности он — подневольный конюх, и за любую провинность ему грозит наказание. На самом деле Мете, конечно, не перемещался в прошлое: просто его отец при поддержке любовницы и приглашенного ею психолога решил исправить характер сына с помощью не вполне традиционного метода, ради чего и было устроено дорогостоящее представление с декорациями и костюмами.
Зачем смотреть
Турецкий ремейк «Холопа» (в оригинале фильм носит название «Избалованный», как и один из главных хитов Таркана) с точки зрения сюжета настолько похож на российский оригинал, что оценивать эту ленту как самостоятельное произведение, пожалуй, бессмысленно. Героя Керема Бюрсина отправляют не в XIX век, а еще на три столетия назад, но в остальном и общая структура, и даже детали остались теми же. Как и в отечественной версии, в турецком фильме тоже есть роман, начинающийся в буквальном смысле с трусов, и никуда не ведущая (и от этого еще более отталкивающая) сюжетная ветка, посвященная как бы «инцесту».
Тем не менее, определенные преимущества у ремейка все же есть. Во-первых, в фильме показывают море, которого, понятное дело, не было в русской деревне; к сожалению, авторы фильма посвятили видовым съемкам совсем небольшую часть хронометража.
Во-вторых, «Холоп. Великолепный век» снят с несколько большим размахом: ради исправления Мете в окружающие деревню леса завезли волков и медведя (правда, не всамделишного), а в бухту поставили целый корабль с пушками и корсарами. Впрочем, до второго «Холопа», в котором для чиновничьей дочки организуют масштабную военную постановку с конями, массовкой и пиротехникой, ремейк все равно не дотягивает.
Почему можно не смотреть
По сравнению с оригиналом, турецкий «Холоп» кажется гораздо менее зубастым — и заметно более сентиментальным, чтобы не сказать сопливым. Кому-то из зрителей смягченная интонация, возможно, даже понравится (в конце концов, даже психолог теперь выглядит скорее как забавный чудик, а не брызжущий слюной монстр), но вместе с мелодраматизмом и неестественным дубляжом она превращает ленту в какой-то уж совсем неубедительный лубок.
В одной из сцен Мете пытается оживить сельскую дискотеку XVI века, обучив участников маленького оркестра исполнению песен Таркана. Предполагается, что благодаря этому герой создает праздничную атмосферу, но зрителей, которые сочтут, что турецкий попс конца 1990-х в архаичной аранжировке звучит еще более уныло, вполне можно понять. Некоторые художественные произведения от переаранжировки интереснее не становятся — и к «Холопу» это тоже относится.