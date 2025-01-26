Турецкий ремейк «Холопа» (в оригинале фильм носит название «Избалованный», как и один из главных хитов Таркана) с точки зрения сюжета настолько похож на российский оригинал, что оценивать эту ленту как самостоятельное произведение, пожалуй, бессмысленно. Героя Керема Бюрсина отправляют не в XIX век, а еще на три столетия назад, но в остальном и общая структура, и даже детали остались теми же. Как и в отечественной версии, в турецком фильме тоже есть роман, начинающийся в буквальном смысле с трусов, и никуда не ведущая (и от этого еще более отталкивающая) сюжетная ветка, посвященная как бы «инцесту».