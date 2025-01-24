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Фильм «Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей за 37 дней в российском прокате

В день премьеры 19 декабря 2024 года «Домовенок Кузя» собрал почти 17 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Семейная кинокомедия «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова собрала в прокате более 1 млрд за 37 дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

В день премьеры 19 декабря 2024 года кинокартина собрала почти 17 млн рублей.

В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 222 млн рублей. Самым кассовым для фильма стало 22 декабря — в этот день продажи билетов составили более 90 млн рублей.

На данный момент кассовые сборы фильма составляют 1 млрд рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.