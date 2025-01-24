Фильм «Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей за 37 дней в российском прокате

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Семейная кинокомедия «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова собрала в прокате более 1 млрд за 37 дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.