Фильм «Домовенок Кузя» собрал 1 млрд рублей за 37 дней в российском прокате

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Семейная кинокомедия «Домовенок Кузя» Виктора Лакисова собрала в прокате более 1 млрд за 37 дней с официальной даты выхода. Об этом свидетельствует данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
В день премьеры 19 декабря 2024 года кинокартина собрала почти 17 млн рублей.
В первый уикенд, как указано на сайте, сборы фильма превысили 222 млн рублей. Самым кассовым для фильма стало 22 декабря — в этот день продажи билетов составили более 90 млн рублей.
На данный момент кассовые сборы фильма составляют 1 млрд рублей, в эту сумму также входят билеты, купленные на сеансы в ближайшие дни.