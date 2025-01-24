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Роберт Паттинсон ответил хейтерам фильма «Сумерки»

Актер назвал безумием ненависть к вампирской франшизе
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт в «Сумерках»
Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт в «Сумерках»

Британский актер Роберт Паттинсон назвал безумием ненависть к фильму «Сумерки», который вышел в 2008 году. Свое мнение артист выразил в интервью испанскому журналу GQ.

«Люди до сих пор говорят мне, что “Сумерки” испортили жанр “вампирского” кино. Почему вас до сих пор злит то, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие», — заявил Паттинсон, прославившийся благодаря роли Эдварда Каллена.

Франшиза «Сумерки», состоявшая из пяти частей, стала одной из самых коммерчески успешных в истории. В сумме сборы фильмов составили более трех миллиардов долларов.

Ранее Роберт Паттинсон признался в желании бросить кино. Причиной его размышлений о завершении карьеры стали забастовки в Голливуде и период пандемии.