Роберт Паттинсон ответил хейтерам фильма «Сумерки»

«Люди до сих пор говорят мне, что “Сумерки” испортили жанр “вампирского” кино. Почему вас до сих пор злит то, что произошло почти 20 лет назад? Это безумие», — заявил Паттинсон, прославившийся благодаря роли Эдварда Каллена.