«Гордость!» Знаменитости поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

Сам Борисов признался, что узнал о номинации, когда ехал в машине. «Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена (актриса Анна Шевчук. — РБК) начала кричать и плакать. Я [не слышал] ничего после этого, ничего из остальных номинаций, потому что она кричала», — отметил он и добавил, что испытывает «очень много эмоций».