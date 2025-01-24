«Гордость!» Знаменитости поздравили Юру Борисова с номинацией на «Оскар»

23 января Американская киноакадемия объявила номинантов 97-й премии «Оскар». Российский актер Юра Борисов получил номинацию в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора».
Сам Борисов признался, что узнал о номинации, когда ехал в машине. «Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, и мое имя назвали первым, и моя жена (актриса Анна Шевчук. — РБК) начала кричать и плакать. Я [не слышал] ничего после этого, ничего из остальных номинаций, потому что она кричала», — отметил он и добавил, что испытывает «очень много эмоций».
Многочисленные коллеги и друзья уже поздравили Борисова в соцсетях. Первыми это сделали самые близкие — они поделились трогательным видео, где на манер песни «С днем рождения!» пропели «С номинацией тебя!».
Режиссер-постановщик фильма Шон Бейкер поблагодарил своего финского коллегу Юхо Куосманена за то, что тот обратил его внимание на российского артиста. «Я бы не пригласил Юру на роль, если бы не увидел его потрясающую игру в невероятном фильме Юхо “Купе номер 6”», — написал он в сторис в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). К слову, сам Бейкер тоже номинирован на награду.
Юлия Пересильд опубликовала в сторис скриншот трансляции объявления номинантов и написала: «Юра! Дорогой! Какой же ты молодец! Гордость Первопроходец! Держим кулачки! Никогда еще не было повода смотреть “Оскар” с таким напряжением внутри!» Под аналогичным скриншотом актриса Софья Синицына написала: «Юрин пожар — это красиво! Гори-гори ясно!»
Евгений Цыганов поделился эмоциональным селфи с Борисовым. «Приятный и уникальный случай, когда вся лента в фотографиях артиста не по грустному поводу. Присоединяюсь к поздравлениям! Ура!» — отметил он.
«Юра, для нас ты уже победил. Так это заслуженно! Не только из-за твоего исключительного таланта, но из-за твоего огромного сердца», — написала актриса Сабина Ахмедова в сторис в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). А Ольга Лерман, его партнерша по фильму «Калашников» (2020), написала в сторис под фото со съемок: «Человечище! От этого еще радостнее».
Тина Канделаки отметила, что, тем не менее, его «главные премьеры впереди». «Юра Борисов шикарен и на экране, и на страницах нашего журнала. Поздравляю с номинацией и хочу отметить то, с какой удивительной скромностью герой нашего первого номера встречает обрушившийся на него поток славы. То ли еще будет, Юра!» — написала она в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
Юлия Высоцкая опубликовала в той же запрещенной соцсети видео с Борисовым, его супругой Анной Шевчук, их дочками и своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским, с совместного отдыха. «Ура! Борисов — ты крут! Девчонки — прекрасны! Обожаю», — подписала она ролик. Кстати в эфир шоу Good Morning America на канале ABC актер вышел вместе с женой и дочерьми.
Ярослав Могильников опубликовал фото с Борисовым со съемок фильма «Подельники» (2022) и поздравил с номинацией на английском языке.
Комик и телеведущий Павел Воля в шуточной манере обратился к актеру. «Юра, мои поздравления! Если не сможешь быть на награждении — звони, пиши, я помогу», — написал он в телеграм-канале под фото, где он сам лысый.
В 2022 году кинокритик Зинаида Пронченко раскритиковала Борисова, сказав, что после показанных в Каннах «Петровых в гриппе» и «Купе номер 6» актер получил роль петуха в «Бременских музыкантах» (в итоге ее сыграл Аскар Ниамедзянов), и заявила, что его международная карьера, вероятно, окончена. После новости о номинации на «Оскар» Пронченко написала в своем телеграм-канале, что «главное уметь признавать свои ошибки». Публикацию она сопроводила фото, на котором Борисов пьет из кружки, на которой напечатан тот самый пост.
Также Юру Борисова поздравили в социальных сетях режиссер Владимир Мункуев (актер снялся в его фильме «Кончится лето»), актрисы Дарья Мельникова («Новость дня, определенно»), Стася Милославская («Кричу»), Анастасия Уколова («Юру номинировали на “Оскар”! Мамочки!»), Светлана Иванова («Господь всемогущий! Юра!») и Ольга Ломоносова («Гордость!»), а еще актеры Илья Виногорский («Юра, ты что сделал… Поздравляю, великий!») и Лев Зулькарнаев («Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»).