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Бенедикт Камбербэтч снялся для обложки глянца

Актер появился на обложке нового выпуска издания Varietу

Актер Бенедикт Камбербэтч стал лицом новой обложки Varietу. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бенедикт Камбербэтч на обложке Varietу, фото: соцсети
Бенедикт Камбербэтч на обложке Varietу, фото: соцсети

Знаменитость позировал в коричневом пальто, джинсах, сером свитере и черных ботинках. Для кадра он схватил горящую лампочку в светильнике, установленном в стене.

Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada. Актер позировал перед огромным цветком орхидеи на насыщенном черном фоне, одетый в черное однобортное пальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном и застежками-петлями.

Рекламная кампания была снята знаменитым fashion-фотографом Вилли Вандерперре. Помимо Бенедикта Камбербэтча, в новой рекламной кампании дома Prada снялись австралийский актер Коди Смит-Макфи, китайский актер Ли Сянь, модель Хантер Шафер и актриса Летиша Райт.

Ранее Бенедикт Камбербэтч высказался о своем похищении в ЮАР.