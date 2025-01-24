Бенедикт Камбербэтч снялся для обложки глянца

Актер Бенедикт Камбербэтч стал лицом новой обложки Varietу. Снимками издание поделилось в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость позировал в коричневом пальто, джинсах, сером свитере и черных ботинках. Для кадра он схватил горящую лампочку в светильнике, установленном в стене.
Камбербэтч стал новым послом модного дома Prada. Актер позировал перед огромным цветком орхидеи на насыщенном черном фоне, одетый в черное однобортное пальто из плотной шерстяной ткани с капюшоном и застежками-петлями.
Рекламная кампания была снята знаменитым fashion-фотографом Вилли Вандерперре. Помимо Бенедикта Камбербэтча, в новой рекламной кампании дома Prada снялись австралийский актер Коди Смит-Макфи, китайский актер Ли Сянь, модель Хантер Шафер и актриса Летиша Райт.
Ранее Бенедикт Камбербэтч высказался о своем похищении в ЮАР.