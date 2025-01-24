Жена Павла Чухрая опровергла информацию о его госпитализации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Народный артист РФ, режиссер и сценарист Павел Чухрай не был госпитализирован в больницу и чувствует себя хорошо.
Об этом ТАСС сообщила жена режиссера Мария Зверева.
Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о госпитализации режиссера после его жалоб на слабость и головокружение.
«Ерунда полная, он жив и здоров. Уехал по делам. Все в порядке, это была какая-то “утка”, чувствует себя замечательно», — сказала его жена, отвечая на вопрос ТАСС о самочувствии режиссера.
Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года в пос. Быково (Московская область). Его отец — известный кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР Григорий Чухрай. Павел Чухрай дебютировал как режиссер полнометражного кино с мелодрамой «Ты иногда вспоминай» (1977) по повести Владимира Кунина. Его следующая работа — драма «Люди в океане» (1980).
В дальнейшем он снял более десяти фильмов, включая «Клетка для канареек» (1983), «Вор» (1997, премия «Ника» за лучший игровой фильм), «Водитель для Веры» (2004, главный приз «Кинотавр») и «Русская игра» (2007).
В 2017 году вышел фильм «Холодное танго», главные роли в котором исполнили Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов. Чухрай — заслуженный деятель искусств России (1993), народный артист РФ (2006), награжден орденом Почета (2012) и лауреат премии Ленинского комсомола (1981). Он также получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу (1998, «Вор»).