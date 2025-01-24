Александр Петров рассказал о работе с мексиканскими актерами

«Они (мексиканские актеры. — Прим. ред.) очень теплые люди, они очень открытые люди и в жизни, и на площадке. Плюс мне кажется, что Дима (режиссер фильма Дмитрий Литвиненко. — Прим. ред.) выбрал лучших мексиканских артистов. И вообще по Мексике, как мы потом узнали, ходил такой слух, что какой-то классный режиссер приехал русский, снимает классное большое кино интересное», — поделился Петров.