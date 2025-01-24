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Александр Петров рассказал о работе с мексиканскими актерами

Актер признался, что подружился с мексиканскими коллегами на съемках
Александр Петров и Барбара де Рехиль, фото: пресс-служба
Александр Петров и Барбара де Рехиль, фото: пресс-служба

Актер Александр Петров признался, что подружился с мексиканскими коллегами на съемках комедийного фильма «Василий», в котором он исполнил главную роль. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере картины.

«Они (мексиканские актеры. — Прим. ред.) очень теплые люди, они очень открытые люди и в жизни, и на площадке. Плюс мне кажется, что Дима (режиссер фильма Дмитрий Литвиненко. — Прим. ред.) выбрал лучших мексиканских артистов. И вообще по Мексике, как мы потом узнали, ходил такой слух, что какой-то классный режиссер приехал русский, снимает классное большое кино интересное», — поделился Петров.

По его словам, многие хотели попасть на кастинг. Так, например, небольшую роль в фильме исполнил мексиканский артист Марко де ла О, который играл главные роли на Netflix и снимался с Сильвестром Сталлоне, добавил российский артист.

Ранее Александр Петров прогулялся с мексиканской актрисой по Москве.