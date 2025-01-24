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Яркие роли Маргарет Куолли: от «Однажды в Голливуде» до «Субстанции»

Расскажем о проектах, благодаря которым дочь звезды ромкомов 90-х Энди МакДауэлл, бывшая балерина и модель, стала одной из самых востребованных актрис современности
Мария Шимко
Автор Кино Mail
Маргарет Куолли
Маргарет КуоллиИсточник: Legion-Media.ru

Всего за несколько лет Маргарет Куолли превратилась в секс-символ, восходящую звезду Голливуда и принцессу независимого кино. В ее фильмографии — сенсация Каннского кинофестиваля «Субстанция», «Виды доброты» Йоргоса Лантимоса, «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино и другие проекты. Расскажем о наиболее ярких ролях 30-летней брюнетки, за плечами которой балетное прошлое и модельная карьера.

1. «Субстанция» — Сью 

Маргарет Куолли в фильме «Субстанция»
Маргарет Куолли в роли СьюИсточник: кадр из фильма «Субстанция»

В боди-хорроре Корали Фаржа, который взорвал Каннский кинофестиваль, Куолли сыграла «лучшую версию» стареющей голливудской дивы в исполнении Деми Мур. «Субстанция» исследует темы одержимости молодостью и красотой, а также жуткие последствия, к которым может привести погоня за ними. Маргарет воплотила образ Сью, которая поначалу кажется наивным цветком, но постепенно превращается в амбициозную и жестокую гламазонку, а к финалу фильма — в отвратительного монстра.

Важно отметить, что роль Куолли в «Субстанции» не ограничивается изображением лишь внешней красоты. Она показывает внутренний конфликт своей героини, у которой не было обычного человеческого опыта — детства, переходного возраста и сложных отношений с меняющимся телом. Игру Маргарет оценили не только зрители, но и критики, а роль принесла Куолли номинацию на «Золотой глобус».

2. «Виды доброты» — Рут, Ребекка, Вивиан, Марта

Уиллем Дефо, Маргарет Куолли в фильме «Виды доброты»
Уиллем Дефо, Маргарет Куолли Источник: кадр из фильма «Виды доброты»

Фильм-антология Йоргоса Лантимоса, разделенный на три истории, погружает зрителя в абсурдный мир, где границы между нормой и безумием размыты. В ленте «Виды доброты» Куолли предстает в нескольких ипостасях. 

В первой новелле, о рабе, жизнь которого полностью подчинена его начальнику, Маргарет играет жену босса Вивиан. Вторая история — о любви, и Куолли воплощает образ Марты, пподруги героини Эммы Стоун. Третья глава посвящена слепому следованию культа, и Куолли воплощает образы Рут, одаренной девушки, и Ребекки, ее сестры-близнеца.

В картине Куолли демонстрирует поразительную гибкость и умение играть на контрасте и нюансах. Все персонажи благодаря Маргарет получились совершенно разные, и совсем нельзя сказать, что это одна актриса в разных гримах.

3. «Бедные-несчастные» — Фелисити

Маргарет Куолли в фильме «Бедные-несчастные»
Маргарет Куолли в роли ФелиситиИсточник: кадр из фильма «Бедные-несчастные»

И снова Лантимос. В его фильме «Бедные-несчастные» Маргарет Куолли исполнила роль Фелисити, результат одного из экспериментов эксцентричного ученого Годвина Бакстера (Уиллем Дефо). В отличие от главной героини Беллы (снова Стоун), Фелисити, ее копия, привыкла к странностям дома Бакстеров. Она, как и другие подопытные, живет в подчинении у Годвина, являясь частью его «коллекции» и отражением его мировоззрения.

Персонаж Куолли хоть и не является центральным, но очень важен для понимания фантасмагории, созданной режиссером. Лантимос признавался, что восхищен готовностью Маргарет к экспериментам и тем, как она легко отбрасывает сомнения. 

4. «Уборщица» — Алекс

Маргарет Куолли в фильме «Уборщица»
Маргарет Куолли в роли АлексИсточник: кадр из фильма «Уборщица»

В пронзительном мини-сериале Netflix «Уборщица. История матери-одиночки» Куолли сыграла главную роль. По сюжету Алекс уходит от мужа-тирана с маленьким ребенком на руках и оказывается совершенно одна без средств к существованию. Ей предстоит найти им с дочерью приют, работу, деньги на еду.

Алекс в исполнении Маргарет Куолли — это не идеализированный образ. Героиня Куолли ошибается, сомневается, чувствует себя подавленной и беспомощной, но при этом в ней есть огромная внутренняя сила и решимость. За эту работу актриса была номинирована на премию «Эмми» и «Золотой глобус». Примечательно, что мать Алекс изобразила родная мама Маргарет, актриса Энди МакДауэлл.

5. «Однажды… в Голливуде» — Кошечка 

Маргарет Куолли в фильме «Однажды… в Голливуде»
Маргарет Куолли в роли КошечкиИсточник: кадр из фильма «Однажды… в Голливуде»

В фильме Квентина Тарантино Куолли сыграла девушку-хиппи по прозвищу Кошечка, которая случайно знакомится с каскадером Клиффом Бутом (Брэд Питт). Если рассматривать Кошечку в контексте всего повествования, то она является не только звеном в цепи трагических событий, но и своего рода олицетворением «темной стороны» Голливуда, где иллюзии и мечты могут с легкостью превратиться в кошмар. 

Роль хоть и второстепенная, но персонаж Маргарет врезается в память сразу после просмотра, с чем согласился и профсоюз, номинировавший «Однажды... в Голливуде» на премию Гильдии за лучший актерский состав. В интервью Куолли делилась, что переживала перед съемками с большими звездами. Однако Тарантино посоветовал ей не бояться импровизировать, что и помогло Маргарет раскрепостититься. 

Маргарет Куолли в фильме «Милая, не надо!»
Маргарет Куолли в роли частного детективаИсточник: кадр из фильма «Милая, не надо»

Добавим, что на май 2025 года запланирована премьера картины Итана Коэна «Милая, не надо!», в которой Маргарет досталась роль частного детектива. Актриса призналась, что была невероятно счастлива поработать с Обри Плазой, которая сыграла в фильме роковую красотку. 