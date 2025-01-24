Роль хоть и второстепенная, но персонаж Маргарет врезается в память сразу после просмотра, с чем согласился и профсоюз, номинировавший «Однажды... в Голливуде» на премию Гильдии за лучший актерский состав. В интервью Куолли делилась, что переживала перед съемками с большими звездами. Однако Тарантино посоветовал ей не бояться импровизировать, что и помогло Маргарет раскрепостититься.