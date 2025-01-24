75-летний Ричард Гир снялся для обложки глянца с 41-летней женой

Актер Ричард Гир снялся с 41-летней женой Алехандрой для журнала Elle. Об этом сообщает Dailу Mail.
75-летнего артиста раскритиковали за съемку с женой. Актер позировал в черном пиджаке и с зачесанными назад волосами. Его жена позировала в белой рубашке с глубоким декольте, бюстгальтере пуш-ап и серебристом ожерелье в виде змеи.
«Гир красивый мужчина и стареет изящно, но он определенно похож на ее деда», «К сожалению, Гир не Кэри Грант, и разница в возрасте заметна», «Ричард Гир был красавчиком в свое время, но сейчас он выглядит как старик», — написали пользователи соцсетей.
Алехандра Сильва (в девичестве. — Прим. Ред.) познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. У пары возникла взаимная симпатия, которая позже переросла в роман. И в апреле 2018 года журналистка официально стала женой Гира. По словам звезды «Красотки», Алехандра не знала о его популярности и не понимала при первой встрече, что общается со знаменитостью.
У супругов двое общих детей: их сыну Александру пять лет, а Джеймсу четыре года. Также у жены артиста есть мальчик от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет.
Ранее Ричард Гир рассказал, как отказался от роли в «Красотке».