75-летний Ричард Гир снялся для обложки глянца с 41-летней женой

Алехандра Сильва (в девичестве. — Прим. Ред.) познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. У пары возникла взаимная симпатия, которая позже переросла в роман. И в апреле 2018 года журналистка официально стала женой Гира. По словам звезды «Красотки», Алехандра не знала о его популярности и не понимала при первой встрече, что общается со знаменитостью.