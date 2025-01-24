Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит под кроватью

Выпущенное к премьере фильма ведерко для попкорна стало предметом насмешек в сети из-за своего дизайна: у него есть крышка в форме гигантского песчаного червя. Режиссер Дени Вильнев признавался, что когда его увидел, то подумал: «Черт подери… что это за фигня?!»