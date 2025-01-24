Бенедикт Камбербэтч раскрыл спойлеры киновселенной «Мстителей»

Кроме того, создатели киновселенной допускают мысль о создании третьего отдельного фильма для Бенедикта: «Marvel открыты для обсуждения того, куда мы пойдем дальше. Кого вы хотите вписать в сценарий, какой фильм поставить следующим? Какую часть истории комиксов вы хотите исследовать, чтобы “Стрэндж” мог продолжать развиваться? Он очень интересный персонаж для игры. Он сложный, противоречивый, проблемный человек, обладающий экстраординарными способностями, так что есть с чем повозиться».