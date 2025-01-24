Бенедикт Камбербэтч раскрыл спойлеры киновселенной «Мстителей»

Бенедикт Камбербэтч рассказал о съемках в фильмах из киновселенной Marvel. Актер признался, что научился более свободному подходу к игре супергероя, наблюдая за Робертом Дауни-младшим и Томом Холландом, подшучивающими друг над другом в «Человеке-пауке: Возвращение домой».
«Я многому научился, наблюдая за тем, насколько они непринужденны и изобретательны. Это сложно, потому что вокруг тебя огромный аппарат, но это так важно», — заявил Бенедикт.
Также, по словам Камбербэтча, его герой не появится в «Мстителях: Судный день» 2026 года: «Просто персонаж, не соответствующий этой части истории». Зато в 2027-м мы вновь увидим звезду на большом экране: «В “Мстителях: Секретные войны” он играет центральную роль в развитии событий».
Кроме того, создатели киновселенной допускают мысль о создании третьего отдельного фильма для Бенедикта: «Marvel открыты для обсуждения того, куда мы пойдем дальше. Кого вы хотите вписать в сценарий, какой фильм поставить следующим? Какую часть истории комиксов вы хотите исследовать, чтобы “Стрэндж” мог продолжать развиваться? Он очень интересный персонаж для игры. Он сложный, противоречивый, проблемный человек, обладающий экстраординарными способностями, так что есть с чем повозиться».