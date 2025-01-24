Дрю Бэрримор объяснила, почему радуется 50-летию

В сентябре 2024 года Дрю признавалась, что в ее жизни был момент, когда она пила алкоголь до провалов в памяти. По словам знаменитости, из-за алкогольной зависимости она «попадала в ситуации, в которые не должна была попадать», ей было очень стыдно за происходившее.