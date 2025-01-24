Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дрю Бэрримор объяснила, почему радуется 50-летию

Актриса назвала старение самым счастливым моментом в жизни
Дрю Бэрримор
Дрю БэрриморИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор призналась, что ждет своего 50-летия. Ее слова передает People.

«Я как Фродо [из “Властелина колец“]: вижу кольцо и так взволнована! У меня нет никаких проблем со старением — это самое счастливое, что было в моей жизни”, — заявила знаменитость.

Бэрримор, едва сдерживая слезы, также призналась, что испытала успокоение только после 40 лет.

«Всю свою жизнь я испытывала стресс, хотя при этом была счастлива. Но я бы никогда бы не подумала, что буду чувствовать покой <…> Последнее десятилетие было самым крутым в моей жизни, оно наконец-то принесло покой», — поделилась звезда.

В сентябре 2024 года Дрю признавалась, что в ее жизни был момент, когда она пила алкоголь до провалов в памяти. По словам знаменитости, из-за алкогольной зависимости она «попадала в ситуации, в которые не должна была попадать», ей было очень стыдно за происходившее.