71-летний Леонид Ярмольник впервые за долгое время вышел на публику

Недавно Леонид рассказал о первой любви. По словам артиста, он встретил понравившуюся девочку еще в младших классах, первом или втором, но тогда не был популярен. Более серьезное увлечение случилось в старшем возрасте — его актер характеризует как сумбурное и запоминающееся.