71-летний Леонид Ярмольник впервые за долгое время вышел на публику

Актер Леонид Ярмольник впервые за долгое время появился на публике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.
В среду, 22 января, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии «Василий». 71-летний Ярмольник предпочел для выхода на публику джинсы, свитер и белую футболку. Актер впервые за долгое время появился на кинопремьере.
Гостями премьерного показа «Василия» стали Милош Бикович, Виктория Исакова, Джаник Файзиев и Светлана Иванова, Александр Цыпкин, Клим Шипенко и Софья Карпунина, Анна Цуканова-Котт, Игорь Волошин, Денис Шведов и Александра Розовская, Рената Пиотровски, Наталья Бардо и другие.
Недавно Леонид рассказал о первой любви. По словам артиста, он встретил понравившуюся девочку еще в младших классах, первом или втором, но тогда не был популярен. Более серьезное увлечение случилось в старшем возрасте — его актер характеризует как сумбурное и запоминающееся.
Ранее Милош Бикович поддержал Александра Петрова на премьере фильма.