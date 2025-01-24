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71-летний Леонид Ярмольник впервые за долгое время вышел на публику

Актер впервые за долгое время появился на кинопремьере
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник

Актер Леонид Ярмольник впервые за долгое время появился на публике. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

В среду, 22 января, в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера новой приключенческой комедии «Василий». 71-летний Ярмольник предпочел для выхода на публику джинсы, свитер и белую футболку. Актер впервые за долгое время появился на кинопремьере.

Недавно Леонид рассказал о первой любви. По словам артиста, он встретил понравившуюся девочку еще в младших классах, первом или втором, но тогда не был популярен. Более серьезное увлечение случилось в старшем возрасте — его актер характеризует как сумбурное и запоминающееся.

Ранее Милош Бикович поддержал Александра Петрова на премьере фильма.