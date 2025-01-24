Деми Мур впервые номинировали на премию «Оскар»

Уточняется, что Мур номинирована в категории «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Субстанция».
Помимо нее, на награду американской киноакадемии также претендуют Ситния Эриво («Злая»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.
Ранее в этот день стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора».
Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в шести категориях.