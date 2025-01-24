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Деми Мур впервые номинировали на премию «Оскар»

Актриса номинирована в категории «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Субстанция»
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Американскую актрису Деми Мур впервые номинировали на кинопремию «Оскар». Об этом 23 января сообщил телеканал Би-би-си.

Уточняется, что Мур номинирована в категории «Лучшая женская роль» за свою работу в фильме «Субстанция».

Помимо нее, на награду американской киноакадемии также претендуют Ситния ЭривоЗлая»), Карла София ГасконЭмилия Перес»), Майки МэдисонАнора») и Фернанда ТорресЯ все еще здесь»).

Вручение наград состоится в Лос-Анджелесе 2 марта. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.

Ранее в этот день стало известно, что российского актера Юру Борисова номинировали на американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора».

Кинокартина также будет претендовать на статуэтку в шести категориях.