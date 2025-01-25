Появились первые кадры с Юрой Борисовым в историческом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Известно, что номинант на премию «Оскар» перевоплотился в офицера царской охранки, ведавшей политическим сыском. В 16-серийном фильме будет много реальных персонажей, но, в отличие от них, у героя Юры Борисова нет прототипа.
На кадрах видно, что его персонаж нежно улыбается героине Юлии Высоцкой, играющей в проекте одну из главных ролей.
События «Хроник русской революции» разворачиваются с 1905 по 1924 годы. Сериал рассказывает об эпохе, изменившей судьбу России и во многом развернувшей ход мировой истории в XX веке.
Кроме Борисова в фильме заняты Евгений Ткачук в роли Ленина, Никита Ефремов в роли Николая II, а также Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.
Премьера сериала «Хроники русской революции» состоится в онлайн-кинотеатре Start и в эфире телеканала «Россия» в 2025 году.