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Юра Борисов играет русского офицера в сериале Кончаловского с Высоцкой

В новом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» номинант на премию «Оскар» займется политическим сыском
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»
Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»

Появились первые кадры с Юрой Борисовым в историческом сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

Известно, что номинант на премию «Оскар» перевоплотился в офицера царской охранки, ведавшей политическим сыском. В 16-серийном фильме будет много реальных персонажей, но, в отличие от них, у героя Юры Борисова нет прототипа.

На кадрах видно, что его персонаж нежно улыбается героине Юлии Высоцкой, играющей в проекте одну из главных ролей.

Юра Борисов и Юлия Высоцкая на съемках сериала «Хроники русской революции»
Юра Борисов и Юлия Высоцкая на съемках сериала «Хроники русской революции»

События «Хроник русской революции» разворачиваются с 1905 по 1924 годы. Сериал рассказывает об эпохе, изменившей судьбу России и во многом развернувшей ход мировой истории в XX веке.

Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»
Юра Борисов на съемках сериала «Хроники русской революции»

Кроме Борисова в фильме заняты Евгений Ткачук в роли Ленина, Никита Ефремов в роли Николая II, а также Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

Премьера сериала «Хроники русской революции» состоится в онлайн-кинотеатре Start и в эфире телеканала «Россия» в 2025 году.