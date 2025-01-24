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Юра Борисов о номинации на «Оскар»: «Жена кричала еще час»

Актер признался, что счастлив стать номинантом на «Оскар 2025»
Анна Шевчук и Юра Борисов
Анна Шевчук и Юра Борисов

Актер Юра Борисов признался на шоу Good Morning America, что был счастлив, узнав о своей номинации на премию «Оскар 2025». Видео публикует Telegram-канал «Федор, Бонд и Чук».

«Теперь мне звонят и пишут друзья каждые 20 секунд. Это классный момент. Я чувствую, что много людей тоже счастливы из-за этого», — заявил актер.

Также Юра Борисов рассказал, что самая эмоциональная реакция на номинацию была у его жены, актрисы Анны Шевчук.

«Моя жена кричала еще час, из-за чего я пропустил все остальные номинации», — поделился Борисов.

В эфире американского шоу Юра Борисов появился по видеосвязи, рядом с ним сидели его дочери — Марфа и Акулина.

Накануне стало известно, что Борисова номинировали на премию «Оскар» как лучшего актера второго плана. Его удостоили этой номинации за фильм «Анора». Борисов стал первым россиянином в истории, получившим номинацию от американской киноакадемии.

Церемония вручения премии «Оскар 2025» пройдет 2 марта 2025 года. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.