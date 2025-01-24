Режиссер Учитель назвал номинацию Борисова на «Оскар» победой отечественного кино

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Номинация актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» является победой для всего российского кинематографа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил народный артист РФ, режиссер и продюсер Алексей Учитель.
«Это успех, прежде всего, для молодого и талантливого Юры Борисова и картины, в которой он снимался. В киноленте сыграли и другие российские актеры, поэтому, мне кажется, что это небольшая — если не сказать большая — победа для всего нашего кино», — сказал режиссер.
Учитель также отметил, что сама номинация уже является наградой — неважно, получит Борисов «Оскар» или нет: она говорит о высоком уровне актерской школы в России.
«И я очень надеюсь, что на вручении “Оскара” мы все будем аплодировать Юрию Борисову», — заключил он.
В 2024 году на Каннском фестивале (Франция) состоялась премьера американского комедийно-драматического фильма «Анора», поставленного режиссером Шоном Бейкером. В этой кинокартине, действие которой разворачивается в Нью-Йорке, Юра Борисов исполнил роль «вышибалы» по имени Игорь. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля — главную награду киносмотра.