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Режиссер Учитель назвал номинацию Борисова на «Оскар» победой отечественного кино

Народный артист РФ также отметил, что сама номинация уже является наградой
Алексей Учитель
Алексей Учитель

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Номинация актера Юры Борисова на «Оскар» за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» является победой для всего российского кинематографа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил народный артист РФ, режиссер и продюсер Алексей Учитель.

«Это успех, прежде всего, для молодого и талантливого Юры Борисова и картины, в которой он снимался. В киноленте сыграли и другие российские актеры, поэтому, мне кажется, что это небольшая — если не сказать большая — победа для всего нашего кино», — сказал режиссер.

Учитель также отметил, что сама номинация уже является наградой — неважно, получит Борисов «Оскар» или нет: она говорит о высоком уровне актерской школы в России.

«И я очень надеюсь, что на вручении “Оскара” мы все будем аплодировать Юрию Борисову», — заключил он.

В 2024 году на Каннском фестивале (Франция) состоялась премьера американского комедийно-драматического фильма «Анора», поставленного режиссером Шоном Бейкером. В этой кинокартине, действие которой разворачивается в Нью-Йорке, Юра Борисов исполнил роль «вышибалы» по имени Игорь. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля — главную награду киносмотра.