Режиссер Учитель назвал номинацию Борисова на «Оскар» победой отечественного кино

«Это успех, прежде всего, для молодого и талантливого Юры Борисова и картины, в которой он снимался. В киноленте сыграли и другие российские актеры, поэтому, мне кажется, что это небольшая — если не сказать большая — победа для всего нашего кино», — сказал режиссер.