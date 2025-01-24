В Кремле оценили номинацию Юры Борисова на премию «Оскар»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не расценивает номинацию российского актера Юры Борисова на кинопремию «Оскар 2025» как завершение «отмены» российской культуры на Западе. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.
«Нет», — ответил Песков на вопрос агентства, может ли выдвижение российского актера на главную кинопремию в США свидетельствовать о прекращении «культуры отмены».
До этого сообщалось, что американский комедийно-драматический фильм Шона Бэйкера «Анора», в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, поборется за премию «Оскар» сразу в шести номинациях.
Сам Борисов также номинирован на премию «Оскар» в категории «лучшая мужская роль второго плана». Церемония вручения премии «Оскар 2025» пройдет 2 марта 2025 года. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.