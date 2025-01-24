Сериал «Белый лотос» продлен на четвертый сезон

«Белый лотос» оказался одним из наиболее успешных проектов HBO. Он уже принес создателям и актерскому составу 15 премий «Эмми» — телевизионного эквивалента «Оскара». Исполнительница одной из самых ярких ролей Дженнифер Кулидж также получила «Золотой глобус» как лучшая актриса второго плана. Второй сезон сериала, представленный осенью 2022-го, в среднем собирал у экранов по десять миллионов зрителей за эпизод.