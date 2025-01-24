Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч снимет «Четырнадцать друзей Оушена»

Режиссер Дэвид Литч, снявший «Дэдпул 2» и «Быстрее пули», ведет переговоры о постановке «Четырнадцати друзей Оушена» для студии Warner Bros. Об этом пишет Variety.
Над четвертым фильмом франшизы уже работает компания Джорджа Клуни Smokehouse, поэтому ожидается, что он сам также вернется к съемкам вместе с Брэдом Питтом, который сотрудничал с Литчем над картиной «Быстрее пули».
В оригинальной трилогии «Друзей Оушена», снятой Стивеном Содербергом, Клуни и Питт сыграли вместе с Мэттом Деймоном («Догма»), Доном Чидлом («Обитель лжи»), Кейси Аффлеком («Манчестер у моря») и другими. Трилогия стартовала в 2001 году фильмом про 11 друзей Оушена, который получил признание критиков и собрал в мировом прокате более $450 млн. Это был ремейк фильма «Одиннадцать друзей Оушена», снятого Льюисом Майлстоуном в 1960 году. В оригинале Дэнни Оушен, роль которого сыграл Фрэнк Синатра, собирает бывших однополчан и предлагает им ограбить несколько казино в Лас-Вегасе.
Успех продолжили «Двенадцать друзей Оушена» 2004 года ($362 млн кассовых сборов) и «Тринадцать друзей Оушена» 2007 года (с кассой $311 млн).
В 2008 году в возрасте 50 лет внезапно скончался от осложнений после пневмонии актер Берни Мак, игравший во всех частях трилогии, а исполнители главных ролей заверили, что франшиза закрыта.
В женском спин-оффе 2018 года «8 подруг Оушена» снялась Сандра Буллок («Невидимая сторона») в роли сестры Дэнни Оушена, а также Кейт Бланшетт («Авиатор»), певица Рианна, Хелена Бонем Картер («Король говорит!»), Сара Полсон («12 лет рабства»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Минди Кейлинг («Офис») и Энн Хэтэуэй («Отверженные»). Этот фильм собрал в мировом прокате $297 млн.
Затем, в 2023 году, Клуни намекал на продолжение «Друзей Оушена». Он заявил в одном из интервью: «У нас сейчас есть действительно хороший сценарий для еще одного фильма “Друзья Оушена”, так что мы можем в итоге сделать еще один. На самом деле отличный сценарий».
Четвертый эпизод станет первым фильмом, снятым без участия Стивена Содерберга. Ранее сообщалось, что режиссер «Конклава» Эдвард Бергер ведет переговоры об участии в этом проекте, но они прекратились. Основная цель нового фильма состоит в том, чтобы максимально вернуть оригинальный актерский состав, отмечает Deadline.