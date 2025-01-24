Режиссер «Дэдпула 2» Дэвид Литч снимет «Четырнадцать друзей Оушена»

В оригинальной трилогии «Друзей Оушена», снятой Стивеном Содербергом, Клуни и Питт сыграли вместе с Мэттом Деймоном («Догма»), Доном Чидлом («Обитель лжи»), Кейси Аффлеком («Манчестер у моря») и другими. Трилогия стартовала в 2001 году фильмом про 11 друзей Оушена, который получил признание критиков и собрал в мировом прокате более $450 млн. Это был ремейк фильма «Одиннадцать друзей Оушена», снятого Льюисом Майлстоуном в 1960 году. В оригинале Дэнни Оушен, роль которого сыграл Фрэнк Синатра, собирает бывших однополчан и предлагает им ограбить несколько казино в Лас-Вегасе.