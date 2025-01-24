Милош Бикович пожелал Александру Петрову выспаться перед рождением ребенка

Сербский и российский актер Милош Бикович, комментируя грядущее отцовство своего коллеги Александра Петрова, порекомендовал ему уделить время отдыху перед появлением ребенка. В беседе с Пятым каналом артист отметил, что терпение и сон сейчас для Петрова особенно важны.
«Желаю ему терпения. Желаю, чтобы он сейчас выспался», — заявил он.
Бикович подчеркнул, что сам, став отцом год назад, хорошо понимает, с какими трудностями сталкиваются родители, особенно при нестабильном графике. Тем не менее, по его словам, даже в условиях постоянных съемок можно найти время для семьи. Актер посоветовал коллегам расставлять приоритеты и организовывать свой график так, чтобы оставалось место для личной жизни.
Ранее Бикович поддержал Александра Петрова на премьере фильма.