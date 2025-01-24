Милош Бикович пожелал Александру Петрову выспаться перед рождением ребенка

Бикович подчеркнул, что сам, став отцом год назад, хорошо понимает, с какими трудностями сталкиваются родители, особенно при нестабильном графике. Тем не менее, по его словам, даже в условиях постоянных съемок можно найти время для семьи. Актер посоветовал коллегам расставлять приоритеты и организовывать свой график так, чтобы оставалось место для личной жизни.