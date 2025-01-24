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Милош Бикович пожелал Александру Петрову выспаться перед рождением ребенка

Артист смог выстроить плавающий график, чтобы уделять время работе и семье
Милош Бикович
Милош Бикович

Сербский и российский актер Милош Бикович, комментируя грядущее отцовство своего коллеги Александра Петрова, порекомендовал ему уделить время отдыху перед появлением ребенка. В беседе с Пятым каналом артист отметил, что терпение и сон сейчас для Петрова особенно важны.

«Желаю ему терпения. Желаю, чтобы он сейчас выспался», — заявил он.

Бикович подчеркнул, что сам, став отцом год назад, хорошо понимает, с какими трудностями сталкиваются родители, особенно при нестабильном графике. Тем не менее, по его словам, даже в условиях постоянных съемок можно найти время для семьи. Актер посоветовал коллегам расставлять приоритеты и организовывать свой график так, чтобы оставалось место для личной жизни.

Ранее Бикович поддержал Александра Петрова на премьере фильма.