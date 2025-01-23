Мег Райан и Билли Кристал намекнули на сиквел «Когда Гарри встретил Салли»

Некоторые фанаты в разделе комментариев предположили, что пара, вероятно, объединилась для рекламы — например, во время Суперкубка. Другие надеются на сиквел романтической комедии и то, что актеры снова сыграют Гарри Бернса и Салли Олбрайт.