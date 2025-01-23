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Мег Райан и Билли Кристал намекнули на сиквел «Когда Гарри встретил Салли»

Актеры выложили совместное фото в соцсети
Билли Кристал и Мег Райан, фото: соцсети
Билли Кристал и Мег Райан, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Актеры Билли Кристал и Мег Райан намекнули, что могут вернуться к своим ролям в сиквеле романтической комедии 1989 года «Когда Гарри встретил Салли». Пост, настороживший поклонников, они опубликовали в соцсети.

На новой фотографии 76-летний Кристал и 63-летняя Райан сидят рядом на коричневом диване и улыбаются. Мебель и пожелтевшие обои с цветочным рисунком соответствуют интерьеру финальной сцены фильма 36-летней давности.

«Наконец-то это происходит, мы воссоединяемся ради кое-чего знакового. Не могу дождаться, чтобы показать вам все», — подписала Райан совместный пост.

Некоторые фанаты в разделе комментариев предположили, что пара, вероятно, объединилась для рекламы — например, во время Суперкубка. Другие надеются на сиквел романтической комедии и то, что актеры снова сыграют Гарри Бернса и Салли Олбрайт.

«Когда Гарри встретил Салли» рассказывает о многолетних отношениях между двумя жителями Нью-Йорка, которые проходят путь от презрения к дружбе и, в конечном итоге, к любви.