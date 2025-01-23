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Никита Кологривый исполнил раннюю песню Владимира Высоцкого

Актер выступил на ежегодной премии «Своя колея»

Никита Кологривый выступил на ежегодной премии «Своя колея», которая проводится накануне дня рождения Владимира Высоцкого. На сцене 30-летний актер исполнил раннюю песню барда «Ах, откуда у меня грубые замашки», а во время номера также пустился в пляс.

Поклонники были в восторге от выступления звезды сериала «Комбинация».

«А есть что-то, что у этого человека получается не вау? Нет? Я так и думала», «Пробирает до мурашек! Гордость! Просто лучший», «Где взять слова, чтобы выразить свое восхищение? Это прекрасно!», «Вот голосище у него», «Ой, хорош. Харизма так и выплескивает», «Восторг».

Напомним, премия «Своя колея» была учреждена в 1997 году Благотворительным Фондом Владимира Высоцкого. Идея создания премии принадлежит Никите Высоцкому, сыну артиста. Ежегодно награды вручаются тем, чья жизнь и творчество созвучны темам поэзии артиста.

Праздничный концерт с участием Никиты Кологривого зрители смогу увидеть 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, на «Первом канале».