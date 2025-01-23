Никита Кологривый исполнил раннюю песню Владимира Высоцкого

«А есть что-то, что у этого человека получается не вау? Нет? Я так и думала», «Пробирает до мурашек! Гордость! Просто лучший», «Где взять слова, чтобы выразить свое восхищение? Это прекрасно!», «Вот голосище у него», «Ой, хорош. Харизма так и выплескивает», «Восторг».