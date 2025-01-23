Никита Кологривый исполнил раннюю песню Владимира Высоцкого

Никита Кологривый выступил на ежегодной премии «Своя колея», которая проводится накануне дня рождения Владимира Высоцкого. На сцене 30-летний актер исполнил раннюю песню барда «Ах, откуда у меня грубые замашки», а во время номера также пустился в пляс.
Поклонники были в восторге от выступления звезды сериала «Комбинация».
«А есть что-то, что у этого человека получается не вау? Нет? Я так и думала», «Пробирает до мурашек! Гордость! Просто лучший», «Где взять слова, чтобы выразить свое восхищение? Это прекрасно!», «Вот голосище у него», «Ой, хорош. Харизма так и выплескивает», «Восторг».
Напомним, премия «Своя колея» была учреждена в 1997 году Благотворительным Фондом Владимира Высоцкого. Идея создания премии принадлежит Никите Высоцкому, сыну артиста. Ежегодно награды вручаются тем, чья жизнь и творчество созвучны темам поэзии артиста.
Праздничный концерт с участием Никиты Кологривого зрители смогу увидеть 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, на «Первом канале».