Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар 2025», оглашение номинантов прошло в прямом эфире на официальном канале премии.
За престижную награду артист будет бороться в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера.
Его конкурентами станут Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль»). Ранее в аналогичной категории на вручении премии «Золотой глобус» победу одержал Калкин.
В драмеди «Анора» Борисов сыграл русского «решалу» Игоря, приставленного следить за похождениями сына русского олигарха Ивана в США. Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар» в актерской категории.
Церемония объявления победителей «Оскара 2025» пройдет 2 марта. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.