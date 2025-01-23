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Юра Борисов номинирован на «Оскар»

Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар» в актерской категории
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар 2025», оглашение номинантов прошло в прямом эфире на официальном канале премии. 

За престижную награду артист будет бороться в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. 

Его конкурентами станут Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Гай Пирс («Бруталист»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль»). Ранее в аналогичной категории на вручении премии «Золотой глобус» победу одержал Калкин.

В драмеди «Анора» Борисов сыграл русского «решалу» Игоря, приставленного следить за похождениями сына русского олигарха Ивана в США. Борисов стал первым россиянином, номинированным на «Оскар» в актерской категории.

Церемония объявления победителей «Оскара 2025» пройдет 2 марта. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.