Жан-Клод Ван Дамм повторил свой легендарный танец из фильма «Кикбоксер». Картина вышла на экраны в 1989 году.
Спустя 36 лет голливудский актер все еще помнит основные элементы этого танца. Ван Дамм показал зажигательные движения во время отпуска.
64-летний актер станцевал возле бассейна на фоне шезлонгов и пальм. Он двигался в такт музыке и напевал отдельные слова из звучавшего трека. Вот только знаменитый шпагат артист не стал делать.
В 2015 году в шоу «Конан» Ван Дамм также повторил этот танец и заявил: «Я все еще помню движения».
По сюжету фильма, Курт Слоун и его брат Эрик Слоун отправляются в Таиланд на международный турнир по кикбоксингу, чтобы доказать, что американская спортивная школа ничем не уступает тайской.
Однако герой Ван Дамма становится свидетелем жестокого поединка, во время которого Тонг По, настоящее двухметровое чудовище, едва не лишает его старшего брата жизни прямо на ринге. После поединка Эрик Слоун остается прикованным к инвалидной коляске.
Решив отомстить противнику брата, Курт знакомится со старым учителем боевых искусств, приобретает необходимые навыки и выходит на ринг.