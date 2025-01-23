Шоумен поддерживает брутальный имидж уже много лет. Сегодня сложно представить Дмитрия Нагиева с другой прической, хотя от природы у него вьющиеся черные волосы. Избавиться от растительности на голове Дмитрий решил ради одной роли. Но поскольку перерыв между съемками проектов был небольшим, Нагиев просто не успел отрастить привычную длину и решил оставить все как есть.