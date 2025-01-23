Среди звезд мировой величины есть те, кто отказался от борьбы с облысением, и сделал внешний вид частью своего имиджа, достаточно вспомнить Брюса Уиллиса. Расскажем о мужчинах-актерах отечественного кино, чьи головы блестят под софитами, а талант не знает границ.
1. Юра Борисов
Имя номинанта на «Оскар» у всех на устах с весны прошлого года, причем речь и о западной публике. После триумфа «Аноры» в Каннах Юра Борисов, сыгравший в фильме Шона Бэйкера русского парня Игоря, стал частым гостем всевозможных красных дорожек. За рубежом Борисова называют «новым лысым королем», и ему симпатизирует сама Анджелина Джоли: актриса призналась, что ей понравилась работа Юры в «Аноре».
Что касается прически Борисова, то ее объясняет непосредственная деятельность актера — Юре часто предлагают лысых персонажей, поэтому он бреет голову. Посмотреть на артиста с кудрявой шевелюрой можно в многосерийной драме Владимира Котта «Уголь», в которой он сыграл молодого шахтера.
2. Федор Бондарчук
Актера, режиссера и продюсера сложно представить себе с другой прической. Федор Бондарчук не изменяет любимому образу, который, конечно же, очень узнаваем — строгий костюм, аккуратная бородка и идеальная лысина. Появилось даже устойчивое выражение «как Федя Бондарчук», означающее импозантного, подтянутого и лысого мужчину.
Как-то Бондарчук признался, что избавился от шевелюры по веской причине. Якобы он начал стремительно терять свои локоны, поэтому попрощался с ними без лишних сожалений. Но видеть архивные кадры с «волосатым» артистом непривычно — Федору Сергеевичу больше к лицу его нынешний имидж.
3. Гоша Куценко
Бритая голова давно стала визитной карточкой Гоши Куценко, которого по паспорту, кстати, тоже зовут Юрием. Как выяснилось, причиной блестящей лысины стала Мария Порошина. Между молодыми тогда актерами был бурный роман, и однажды Куценко пригласил возлюбленную покататься на катамаранах.
Чтобы доказать свои чувства, Гоша сиганул прямо в пруд. Вода оказалась грязной, и артист, вернувшись домой, из брезгливости сбрил свои волосы. Новый образ пришелся Гоше Куценко по вкусу, и он решил их не отращивать.
4. Максим Аверин
Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин играет разных персонажей, не только лысых. Однако поклонницы артиста считают, что Максиму лучше с гладкой головой. Когда в 2021 году на одном из светских мероприятий Аверин появился с копной волос, это шокировало публику.
По слухам, прической на месте привычной лысины Максим Аверин обзавелся с помощью микрокапсульного наращивания — это когда крошечные капсулы с воском плавятся и приклеиваются к корням собственных волос. Правда, для поддержания густоты процедуру нужно регулярно повторять.
Продолжает ли Аверин отращивать волосы, сейчас сказать трудно. В новогоднем выпуске шоу «Три аккорда» на Первом канале артист снова был лысым, но с бородкой.
5. Дмитрий Нагиев
Шоумен поддерживает брутальный имидж уже много лет. Сегодня сложно представить Дмитрия Нагиева с другой прической, хотя от природы у него вьющиеся черные волосы. Избавиться от растительности на голове Дмитрий решил ради одной роли. Но поскольку перерыв между съемками проектов был небольшим, Нагиев просто не успел отрастить привычную длину и решил оставить все как есть.
Теперь кадры с шоуменом, где он с шевелюрой, вызывают улыбку. Ну посмотреть на «волосатого» Нагиева можно в комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день», где он исполнил роль провинциального сотрудника ДПС Пети Васютина.
6. Андрей Смоляков
Бритая голова помогла актеру театра и кино сделать в карьере настоящий прорыв. После окончания ГИТИСа в 1980 году Андрею Смолякову доставались по большей части положительные персонажи (можно вспомнить фильмы «Государственная граница» и «Дубровский»), однако он хотел работать в разных амплуа. В итоге артист побрился налысо, и режиссеры стали смотреть на него иначе.
Смоляков не раз экспериментировал с внешностью, но остановился на брутальной лысине, и образ отлично вписался в концепцию многосерийного детектива «Мосгаз».
7. Евгений Стычкин
На заре карьеры Евгений Стычкин регулярно появлялся в кадре со стильной укладкой, а в комедии «От 180 и выше» у него и вовсе были длинные волосы. Со временем количество ролей у актера становилось больше, а волос — меньше.
В сериале «Игры», который Стычкин поставил сам, артист снова с шевелюрой. В проекте о подготовке и проведении легендарной Олимпиады-80 Евгений воплотил образ ушлого британского журналиста Энтони Плейна, который использует Олимпийские игры, чтобы свести представителей компании British Oil c советскими министром энергетики. К слову, это уже четвертый режиссерский проект Евгения Стычкина.