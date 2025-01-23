Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юра Борисов и еще 6 знаменитых лысых актеров

Собрали отечественных звезд, которых сложно представить с пышной растительностью на голове
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Юра Борисов
Юра Борисов Источник: Legion-Media.ru

Среди звезд мировой величины есть те, кто отказался от борьбы с облысением, и сделал внешний вид частью своего имиджа, достаточно вспомнить Брюса Уиллиса. Расскажем о мужчинах-актерах отечественного кино, чьи головы блестят под софитами, а талант не знает границ.

1. Юра Борисов

Юра Борисов
Юра Борисов Источник: Legion-Media.ru

Имя номинанта на «Оскар» у всех на устах с весны прошлого года, причем речь и о западной публике. После триумфа «Аноры» в Каннах Юра Борисов, сыгравший в фильме Шона Бэйкера русского парня Игоря, стал частым гостем всевозможных красных дорожек. За рубежом Борисова называют «новым лысым королем», и ему симпатизирует сама Анджелина Джоли: актриса призналась, что ей понравилась работа Юры в «Аноре».

Что касается прически Борисова, то ее объясняет непосредственная деятельность актера — Юре часто предлагают лысых персонажей, поэтому он бреет голову. Посмотреть на артиста с кудрявой шевелюрой можно в многосерийной драме Владимира Котта «Уголь», в которой он сыграл молодого шахтера. 

2. Федор Бондарчук

Федор Бондарчук
Федор БондарчукИсточник: PersonaStars

Актера, режиссера и продюсера сложно представить себе с другой прической. Федор Бондарчук не изменяет любимому образу, который, конечно же, очень узнаваем — строгий костюм, аккуратная бородка и идеальная лысина. Появилось даже устойчивое выражение «как Федя Бондарчук», означающее импозантного, подтянутого и лысого мужчину. 

Как-то Бондарчук признался, что избавился от шевелюры по веской причине. Якобы он начал стремительно терять свои локоны, поэтому попрощался с ними без лишних сожалений. Но видеть архивные кадры с «волосатым» артистом непривычно — Федору Сергеевичу больше к лицу его нынешний имидж. 

3. Гоша Куценко

Гоша Куценко
Гоша КуценкоИсточник: Legion-Media.ru

Бритая голова давно стала визитной карточкой Гоши Куценко, которого по паспорту, кстати, тоже зовут Юрием. Как выяснилось, причиной блестящей лысины стала Мария Порошина. Между молодыми тогда актерами был бурный роман, и однажды Куценко пригласил возлюбленную покататься на катамаранах. 

Чтобы доказать свои чувства, Гоша сиганул прямо в пруд. Вода оказалась грязной, и артист, вернувшись домой, из брезгливости сбрил свои волосы. Новый образ пришелся Гоше Куценко по вкусу, и он решил их не отращивать. 

4. Максим Аверин

Максим Аверин
Максим АверинИсточник: PersonaStars

Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин играет разных персонажей, не только лысых. Однако поклонницы артиста считают, что Максиму лучше с гладкой головой. Когда в 2021 году на одном из светских мероприятий Аверин появился с копной волос, это шокировало публику. 

По слухам, прической на месте привычной лысины Максим Аверин обзавелся с помощью микрокапсульного наращивания — это когда крошечные капсулы с воском плавятся и приклеиваются к корням собственных волос. Правда, для поддержания густоты процедуру нужно регулярно повторять. 

Продолжает ли Аверин отращивать волосы, сейчас сказать трудно. В новогоднем выпуске шоу «Три аккорда» на Первом канале артист снова был лысым, но с бородкой.

5. Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев Источник: Алексей Молчановский

Шоумен поддерживает брутальный имидж уже много лет. Сегодня сложно представить Дмитрия Нагиева с другой прической, хотя от природы у него вьющиеся черные волосы. Избавиться от растительности на голове Дмитрий решил ради одной роли. Но поскольку перерыв между съемками проектов был небольшим, Нагиев просто не успел отрастить привычную длину и решил оставить все как есть. 

Теперь кадры с шоуменом, где он с шевелюрой, вызывают улыбку. Ну посмотреть на «волосатого» Нагиева можно в комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день», где он исполнил роль провинциального сотрудника ДПС Пети Васютина.    

6. Андрей Смоляков

Андрей Смоляков
Андрей СмоляковИсточник: Алексей Молчановский

Бритая голова помогла актеру театра и кино сделать в карьере настоящий прорыв. После окончания ГИТИСа в 1980 году Андрею Смолякову доставались по большей части положительные персонажи (можно вспомнить фильмы «Государственная граница» и «Дубровский»), однако он хотел работать в разных амплуа. В итоге артист побрился налысо, и режиссеры стали смотреть на него иначе. 

Смоляков не раз экспериментировал с внешностью, но остановился на брутальной лысине, и образ отлично вписался в концепцию многосерийного детектива «Мосгаз».  

7. Евгений Стычкин

Евгений Стычкин
Евгений СтычкинИсточник: Алексей Молчановский

На заре карьеры Евгений Стычкин регулярно появлялся в кадре со стильной укладкой, а в комедии «От 180 и выше» у него и вовсе были длинные волосы. Со временем количество ролей у актера становилось больше, а волос — меньше.

В сериале «Игры», который Стычкин поставил сам, артист снова с шевелюрой. В проекте о подготовке и проведении легендарной Олимпиады-80 Евгений воплотил образ ушлого британского журналиста Энтони Плейна, который использует Олимпийские игры, чтобы свести представителей компании British Oil c советскими министром энергетики. К слову, это уже четвертый режиссерский проект Евгения Стычкина.