Работалось отлично, хотя признаюсь, поначалу я была немного напугана. Дело не в языковом барьере, а в том, что все русские, скажем так, мне казались очень холодными, отстраненными. Это не только моя ошибка, все мексиканцы так считают. (Смеется.) Потом я познакомилась с Сашей, с режиссером и продюсерами фильма, и у меня открылись глаза. Нет, русские вовсе не холодны, и вообще они во многом похожи на мексиканцев — они тоже живут, смеются, излучают тепло.