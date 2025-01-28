Вы являетесь суперзвездой на родине, но российская аудитория пока с вами не очень знакома. Не могли бы вы для начала рассказать немного об образе, благодаря которому вас начали узнавать мексиканские зрители?
Барбара де Рехиль: В Мексике я известна прежде всего благодаря главной роли в сериале о наркокартелях «Розарио Тихерас». Это был самый востребованный в Латинской Америке проект Netflix. Моя героиня — sicario, наемная убийца, но я бы ее назвала хорошей, даже душевной.
Вы часто снимаетесь в ромкомах, но время от времени пробуетесь и в других жанрах — например, сыграли в хорроре «МексЗомби» и триллере «Затмение». Было ли вам трудно выходить за рамки комедии, и насколько вам понравился этот опыт?
Разумеется, сражаться с зомби мне понравилось! Но вообще-то это кино для детей, точнее, для подростков, то есть оно не очень серьезное, тоже комедия. И мне как раз кажется, что комедия — это очень сложно: заставить людей смеяться непросто. Понятно, что что-нибудь комичное каждый может сделать, но не факт, что это вызовет смех.
«Затмение» — это проект посерьезней, голливудская картина с Джошем Дюамелем в главной роли. Я там сыграла медсестру. Для меня это была первая англоязычная работа. А «Василий» стал первым русскоязычным фильмом.
В дальнейшем вам в каком жанре хотелось бы поработать?
Я люблю экшен! Нравится сниматься в боевых сценах. Как я уже говорила, известность ко мне пришла благодаря «Розарио Тихерас», да я и сама считаю этот сериал важнейшим в своей карьере. И там как раз хватало перестрелок, схваток, зуботычин и прочих вещей, которые с экшеном ассоциируются.
А если говорить о зрительских предпочтениях? Предположим, у вас выдался свободный день, вы собираетесь посмотреть какое-то кино, что это будет?
Я и как зритель люблю боевики. На втором месте, пожалуй, фильмы ужасов. Хороший хоррор для меня — тот, где много крови. И комедии мне тоже нравятся. В общем, экшен, хоррор, комедии, в таком порядке.
С какими-то российскими представителями перечисленных жанров вы знакомы?
Не видела ни одного российского хоррора, но смотрела несколько боевиков. Смотрела что-то с Сашей Петровым, не могу вспомнить название… Он там дерется, его сопровождает блондинка, события разворачиваются в Москве.
Как вам с Петровым работалось?
Работалось отлично, хотя признаюсь, поначалу я была немного напугана. Дело не в языковом барьере, а в том, что все русские, скажем так, мне казались очень холодными, отстраненными. Это не только моя ошибка, все мексиканцы так считают. (Смеется.) Потом я познакомилась с Сашей, с режиссером и продюсерами фильма, и у меня открылись глаза. Нет, русские вовсе не холодны, и вообще они во многом похожи на мексиканцев — они тоже живут, смеются, излучают тепло.
Разница есть, конечно, русские не носят масок. Я это от Саши как раз услышала и сперва не поняла, но потом дошло: мексиканцы стараются всегда выглядеть счастливыми. В Мексике вы приходите в ресторан, там вас встречает официант, у которого настроение хуже некуда, а он все равно улыбается. Русские кажутся мне более честными.
Петров в фильме играет двух братьев-близнецов, но на площадке, понятное дело, был всего один Александр плюс актер-дублер. Создавало ли это какие-то трудности или хотя бы неразбериху?
Думаю, Саше было трудно: я видела, как в течение дня он меняет костюмы, но ведь вместе с ними приходилось менять и характер. У меня сложностей не было, я просто играла Бониту! (Смеется.)
Персонажи у Петрова действительно разные: один — карикатурный мачо, второй — сравнительно скучный школьный учитель. Плюсы, между тем, есть у обоих, как и минусы. Вам кто более симпатичен?
Коля, который мачо, в целом горяч. А про Васю, школьного учителя, вы правильно сказали, он скучноватый. Бонита по сценарию делает выбор в пользу учителя, но это не мой выбор.
Бонита в фильме немного говорит по-русски. Насколько сложно было освоить этот язык, и как глубоко вы погрузились в его изучение?
На самом деле, неглубоко, совсем chut'-chut'. У вас такой непростой язык! Но я старалась, надеюсь, зрители останутся довольны.
Петров вам помог в освоении русского?
Еще как помог! Я с трудом справлялась с некоторыми звуками, он мне давал советы, как их проще произносить. Ы, например: «бЫл» — как вы это вообще выговариваете?
У вас, кстати, отлично получается. Скажите, а какие-то русские фразы Бониты после съемок в «Василии» вы начали использовать в повседневной жизни? Кто-то вас обижает, например, и вы в ответ говорите: «gryaznaya vonuchaya sobaka».
Я после фильма начала в шутку обращаться к своему партнеру «sobaka». (Смеется.) Он не знает английского — и уж тем более русского, это единственное слово, которое он выучил, чем-то оно ему понравилось. Я сперва говорила — вот слово прицепилось, хватит уже повторять. А теперь, например, когда готовлю что-нибудь, сама могу так обратиться: «Sobaka, подай мне вон ту штуку, пожалуйста».
Сейчас будет спойлер: на финальных титрах «Василия» зрителям показывают фотографии, дающие понять, что Бонита переехала в российскую глубинку и осваивается в быту. Как были сделаны эти снимки? На площадке построили декорации провинциальной кухни?
Если честно, я думаю, что мое лицо наложили на уже готовые фотографии.
Но с какими-то приметами российского быта вы благодаря «Василию» все же познакомились?
Не так чтобы близко.
Хорошо, а как насчет русской кухни?
О, вот тут у меня есть опыт! Я попробовала оливовый салат… А, да, точно, салат оливье! Кстати, не могу сказать, что это блюдо прям уж настолько уникально — думаю, в Мексике мы вполне можем приготовить что-то похожее. Пробовала еще блины с икрой и сметаной… Это было очень вкусно, в blini я буквально влюбилась.
Винегрет? Селедка под шубой?
Пробовала, было вкусно, но салат оливье мне больше нравится. Ну, а блины вообще вне конкуренции.
В РФ и Советском Союзе мексиканские фильмы и сериалы пользовались спросом, в 1975-м, например, мелодрама «Есения» стала кассовым хитом. Вы видели эту ленту?
Слышала про нее, но не видела.
Хорошо, а как насчет сериалов? «Просто Мария», «Богатые тоже плачут», «Моя вторая мама»?
Слышала про «Богатых», но сама не смотрела ни один из перечисленных сериалов…
Вот это да! Здесь они до сих пор у всех на слуху, кто-то их даже, наверное, классикой считает.
Ну, то, что в России стало классикой, возможно, не является классикой в Мексике. У нас, например, к классике относят проекты с Вероникой Кастро. Говорите, она как раз играла главную роль в «Богатых»? Получается, кое-какая классика у Мексики и России общая!