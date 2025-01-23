Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо выпустят совместный фильм

ДиКаприо приобрел права на экранизацию романа Эрика Ларсона «Дьявол в Белом городе. История серийного маньяка Холмса» в 2010 году
Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе
Леонардо ДиКаприо и Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Проект «Дьявол в белом городе» Мартина Скорсезе все-таки выйдет в виде полнометражного фильма. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, главную роль в «долгострое», производство которого обсуждается уже несколько лет, сыграет Леонардо ДиКаприо, который также выступит исполнительным продюсером картины вместе со Скорсезе. Сюжет повествует о серийном убийце, который орудовал во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Фильм основан на одноименной книге Эрика Ларсона.

Известно, что актер приобрел права на экранизацию «Дьявола в белом городе» еще в 2010 году, а в 2019-м студия решила, что проект станет мини-сериалом, который Мартин Скорсезе лишь спродюсирует. Однако теперь постановщик вернулся в режиссерское кресло и уже готовится снимать свой очередной полный метр.

Интересно, что и место ДиКаприо в касте изначально было иным: на главную роль был утвержден Киану Ривз. Но теперь, как сообщает портал, Леонардо готов снова поработать со своим любимым режиссером. Ранее они вместе работали над такими проектами, как «Отступники» и «Убийцы цветочной луны».

Ранее Эндрю Гарфилд ответил, сыграет ли Иисуса в новом фильме Скорсезе.