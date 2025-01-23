Мартин Скорсезе и Леонардо ДиКаприо выпустят совместный фильм

По информации источника, главную роль в «долгострое», производство которого обсуждается уже несколько лет, сыграет Леонардо ДиКаприо, который также выступит исполнительным продюсером картины вместе со Скорсезе. Сюжет повествует о серийном убийце, который орудовал во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Фильм основан на одноименной книге Эрика Ларсона.