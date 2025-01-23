Адвокаты Блейк Лайвли ответили на новые доказательства невиновности Бальдони

«Джастин Бальдони и его адвокат могут надеяться, что этот трюк опередит доказательства против него, но само видео все изобличает», — говорится в заявлении команды юристов Лайвли. Они добавили, что в этих эпизодах не было ни предварительного обсуждения, ни согласия, а также отсутствовал координатор по вопросам интимных сцен. Адвокаты актрисы подчеркнули, что Бальдони был не только ее коллегой, но и режиссером, главой студии и ее начальником, что усугубляет ситуацию.