Адвокаты Блейк Лайвли ответили на новые доказательства невиновности Бальдони

Юристы Блейк Лайвли выступили с заявлением в ответ на опубликованное юристами Джастина Бальдони видео, которое проливает свет на предполагаемый конфликт между актрисой и режиссером на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас».
В ролике видно, как Лайвли и Бальдони дружелюбно шутят о ее автозагаре и его носе. Однако команда защитников Блейк утверждает, что «каждый кадр этих материалов лишь подтверждает до буквы» ее обвинения, изложенные в иске от 20 декабря 2024 года. Напомним, актриса уличила Джастина в сексуальных домогательствах, создании враждебной рабочей среды и клеветнической кампании против нее. Она утверждает, что поведение Бальдони на съемочной площадке было «тревожным» и «непрофессиональным», вызывало у нее «страх и психологические травмы».
Одним из инцидентов, описанных в иске, стала сцена «медленного танца», во время которой, как утверждает Лайвли, Бальдони наклонился и медленно провел губами от ее уха вниз по шее, сказав: «Как приятно пахнет». В другом эпизоде он якобы касался ее губ, трогал лицо и шею, а также делал сальные комплименты без ее согласия.
«Джастин Бальдони и его адвокат могут надеяться, что этот трюк опередит доказательства против него, но само видео все изобличает», — говорится в заявлении команды юристов Лайвли. Они добавили, что в этих эпизодах не было ни предварительного обсуждения, ни согласия, а также отсутствовал координатор по вопросам интимных сцен. Адвокаты актрисы подчеркнули, что Бальдони был не только ее коллегой, но и режиссером, главой студии и ее начальником, что усугубляет ситуацию.
Напомним, что 31 декабря Бальдони обвинил газету The New York Times в клевете из-за статьи о жалобах актрисы, а 16 января подал иск на 400 миллионов долларов против Лайвли, ее мужа Райана Рейнольдса и их пиар-агента, обвиняя их в клевете, вымогательстве и других правонарушениях.
Кроме того, команда Бальдони заявила о намерении запустить веб-сайт, на котором будут опубликованы переписки и видеоматериалы, якобы опровергающие все утверждения Лайвли. Однако адвокаты Блейк назвали это «неэтичной попыткой манипулировать общественным мнением» и частью «кампании преследования и мести».