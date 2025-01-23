От травм во время съемок никто не застрахован, и звезды это прекрасно понимают. Кто-то из них осознанно идет на риск, отказавшись от каскадеров. О самых отчаянных смельчаках читайте в статье.
Леонардо ДиКаприо
Многие помнят момент из вестерна Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», где персонаж Леонардо ДиКаприо в ярости ударяет кулаком по столу и ранит руку разбившимся бокалом. Но не все знают, что это была импровизация. Поранился ДиКаприо, конечно, случайно, но продолжил игру, несмотря на кровотечение. В итоге яркий эпизод, характеризующий Кэлвина Кэнди как очень жестокого человека, вошел в финальный монтаж и продемонстрировал преданность актера профессии.
Сильвестр Сталлоне
Когда-то Слай был известен тем, что выполнял трюки без помощи каскадеров. Однако часто такая самоотдача приводит к серьезным последствиям. Во время съемок фильма «Неудержимые», в сцене драки с персонажем Стива Остина, Сильвестр Сталлоне получил вывих плеча и перелом шеи. Актер перенес несколько операций, и ему даже потребовалась установка металлической пластины. После инцидента Сталлоне призвал коллег все же не отказываться от помощи дублеров.
Дэниэл Крэйг
Роль Джеймса Бонда потребовала от британца не только актерского мастерства, но и физической выносливости. В процессе работы над «Казино Рояль» артисту выбили два передних зуба. Но настоящим испытанием для Дэниэла Крэйга стал «Квант милосердия» — на съемках он получил разрыв мышцы, сломал несколько ребер и так повредил лицо, что понадобилось наложить восемь швов.
Однажды Крэйг даже отрезал себе кусочек пальца, поэтому артиста пришлось срочно госпитализировать. А при работе над фильмом «007: СПЕКТР» Дэниэл вывихнул колено, из-за чего съемки пришлось отложить.
Маргарет Куолли
Играя в нашумевшем боди-хорроре «Субстанция», молодая звезда столкнулась с серьезными проблемами. Сложный грим, который приходилось ежедневно наносить, вызвал у Маргарет Куолли акне. Ее лицо воспалилось настолько, что в финальных сценах режиссеру пришлось снимать Куолли под углом. На восстановление у нее ушел целый год. Интересно, что в следующем проекте, фильме «Виды доброты», героиня Маргарет страдает от угревой сыпи. Куолли пошутила, что в этот раз грим ей не понадобился.
Ченнинг Татум
На съемках спортивной драмы «Охотник на лис» Ченнинг Татум настолько увлекся своим образом, что в одном из эпизодов со всей силы пробил головой зеркало. К счастью, Татума, получившего рваную рану, экстренно госпитализировали, а эффектный дубль вошел в фильм.
Другой инцидент произошел во время работы над картиной «Орел Девятого легиона». В сцене, где герои погружались в ледяную реку, ассистенты подливали в костюмы актеров теплую воду. Один из них случайно ошпарил Татума кипятком — артиста с сильным ожогом паха срочно отправили в больницу. Ченнинг с юмором потом вспоминал этот случай.
Ума Турман
Однажды Тарантино чуть не погубил свою музу. На съемках боевика «Убить Билла» Ума Турман должна была сесть за руль кабриолета, который показался ей ненадежным. Постановщик убедил ее в исправности авто, и актриса согласилась. По сценарию она должна была ехать по песчаной дороге, чтобы ее волосы развевались на ветру. В какой-то момент Ума потеряла контроль и машина на скорости врезалась в дерево. В результате аварии Турман получила сотрясение и травмы шеи и ног. Квентин глубоко сожалел, что настоял на съемках, но отношения между звездой и режиссером испортились.
Том Круз
Известный голливудский сорвиголова не раз подвергал себя опасности на площадке. Во время работы над шестой частью шпионской саги «Миссия невыполнима: Последствия» Том Круз выполнял прыжок с одной крыши на другую, но не рассчитав немного, ударился о стену здания и сломал лодыжку. Несмотря на травму, Круз завершил свой трюк, но несчастный случай влетел студии в копеечку. Съемки приостановили на два месяца, пока трюкач не пришел в форму.
Николь Кидман
Серьезными испытаниями обернулись для Николь Кидман съемки в мюзикле «Мулен Руж». Во время одного из танцевальных номеров актриса потеряла равновесие и сломала ребро — Юэн МакГрегор просто не смог поймать ее. Позже, когда Николь примеряла костюм, туго затянутый корсет привел к повторному перелому. Вдобавок на репетиции очередной танцевальной сцены Кидман упала и повредила колено.
Вигго Мортенсен
Больше всех на съемках эпического полотна «Властелин колец» досталось исполнителю роли Арагорна Вигго Мортенсену. В эпизоде, где его герой с силой пинает шлем орка, вопль Мортенсена не был игрой — актер сломал два пальца ноги и закричал от боли. Это добавило сцене драматизма, и Питер Джексон решил оставить дубль. В одной из батальных сцен Вигго выбили зуб, но артист настоял, чтобы ему просто приклеили его обратно, так как не хотел делать перерыв.
Холли Берри
Звезда фильмов «Женщина-кошка» и «Люди Икс» Холли Берри тоже далеко не робкого десятка. Ради съемок актриса освоила различные боевые искусства, включая джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг и тхэквондо, а также научилась обращаться с огнестрельным оружием. Но даже с такой подготовкой без травм на площадке не обходится. Берри ломала руку, копчик, два пальца на ноге, средний палец на руке и несколько раз ребра. Один из переломов Холли получила во время работы над драмой «Удары» — артистка не стала ничего отменять и терпела боль.