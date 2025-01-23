Однажды Тарантино чуть не погубил свою музу. На съемках боевика «Убить Билла» Ума Турман должна была сесть за руль кабриолета, который показался ей ненадежным. Постановщик убедил ее в исправности авто, и актриса согласилась. По сценарию она должна была ехать по песчаной дороге, чтобы ее волосы развевались на ветру. В какой-то момент Ума потеряла контроль и машина на скорости врезалась в дерево. В результате аварии Турман получила сотрясение и травмы шеи и ног. Квентин глубоко сожалел, что настоял на съемках, но отношения между звездой и режиссером испортились.