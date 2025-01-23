Бенедикт Камбербэтч раскрыл подробности своего похищения

По словам артиста, именно случай, произошедший более 20 лет назад, изменил его отношение к жизни. Бенедикт отметил, что он занялся экстремальными видами спорта, чтобы успеть попробовать как можно больше интересных вещей, однако с появлением детей был вынужден отказаться от лишнего риска.