Дочь Ренаты Литвиновой снялась в колье за 19 млн рублей

Актриса и режиссер Рената Литвинова показала свою дочь Ульяну Добровскую в колье стоимостью более чем 19 миллионов рублей. Знаменитость поделилась видео в соцсети.
23-летняя Ульяна Добровская позировала в черном платье, поверх которого надела длинное кожаное пальто темно-коричневого цвета. Дочь актрисы дополнила образ колье Bulgari из коллекции Serpenti. Ожерелье в форме змеи выполнено из золота и украшено бриллиантами и грушевидными и круглыми рубинами. На аукционах стоимость украшения варьируется от 12 до 25 миллионов рублей. Так, например, на сайте аукционного дома Christie’s сказано, что колье было продано более чем за 19 миллионов рублей.
Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова распродает свою одежду — тренчи, плащи, жакеты, брюки, юбки и другие предметы — из-за нехватки средств на жизнь во Франции. Изначально знаменитость запрашивала за них порядка 8,4 млн руб., однако из-за низкого спроса снизила цену на каждую позицию на 7−72%. Согласно публикации, до этого актриса выставляла на торги собственные рисунки, фотоальбом с автографами, книги со своей подписью. За них она просила сумму в размере от 15 до 30 тыс. руб.
В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.