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Долг актера Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

Долг покинувшего страну актера по кредитам и невыплаченным штрафам увеличился на 52 тыс. рублей
Артур Смольянинов
Артур СмольяниновИсточник: PersonaStars

Долг покинувшего страну после начала спецоперации актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) превысил 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

В июле прошлого года задолженность Смольянинова составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту. За прошедшие полгода сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам увеличилась на 52 тысячи рублей, достигнув 216 тысяч рублей.

22 ноября Смольянинов заявил, что стал в три раза меньше зарабатывать в эмиграции. При этом, подчеркнул артист, его все устраивает.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.