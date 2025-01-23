Долг актера Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

В июле прошлого года задолженность Смольянинова составляла 164 тысячи рублей, из которых почти 100 тысяч были долгом по кредиту. За прошедшие полгода сумма долга по кредитам и невыплаченным штрафам увеличилась на 52 тысячи рублей, достигнув 216 тысяч рублей.