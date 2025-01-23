В одном из роддомов происходит подмена: у матери-одиночки забирают одну из дочерей-близнецов и передают ее генеральской чете, в которой на свет родился мертвый малыш. Об этом никто бы не узнал, если бы однажды девочки, которых назвали Машами, не встретились на елке в Кремле. Как и положено, одна из них выросла в небогатой семье, вторая стала внучкой президента. На празднике героинь путают и меняют местами.