В кино нередки случаи, когда один актер в буквальном смысле работает за двоих. В фильме «Василий», например, Александр Петров изобразил близнецов. Расскажем, в каких еще отечественных проектах артисты успешно справлялись с задачей — сыграть братьев или сестер.
Леонид Куравлев, «Ты — мне, я — тебе»
В советской комедии 1977 года описывается жизнь братьев-близнецов Ивана и Сергея Кашкиных, один из которых живет в Москве, другой — в родной деревне. Обстоятельства складываются так, что житель столицы вынужден заменить брата и стать инспектором рыбнадзора.
По сюжету Иван и Сергей практически не общаются, поэтому сыграть братьев в фильме «Ты — мне, я — тебе» Леониду Куравлеву не составило труда. Вместе Кашкины появляются на экране однажды, и для съемок этой сцены пригласили дублера, который для визуального сходства надел парик.
Валерий Гаркалин и Вера Алентова, «Ширли-мырли»
Комедия-фарс Владимира Меньшова вышла в 1995 году и сразу разделила зрителей на два лагеря: одни смеялись от души, другие называли фильм позором кинематографа. Тем не менее работа над картиной заняла больше года — конечно, чтобы снять почти с десяток близнецов без спецэффектов понадобились усилия и время.
Кроликова и его братьев, разлученных с ним в детстве, а также возлюбленную главного героя и ее подобия в «Ширли-мырли» сыграли Валерий Гаркалин и Вера Алентова. Тяжелей всего пришлось Гаркалину, ведь ему нужно было показать совершенно разных по темпераменту персонажей, которые постоянно взаимодействовали друг с другом. Артист играл по очереди в разных частях кадра, затем эти дубли объединяли.
Надежда Михалкова, «Президент и его внучка»
В одном из роддомов происходит подмена: у матери-одиночки забирают одну из дочерей-близнецов и передают ее генеральской чете, в которой на свет родился мертвый малыш. Об этом никто бы не узнал, если бы однажды девочки, которых назвали Машами, не встретились на елке в Кремле. Как и положено, одна из них выросла в небогатой семье, вторая стала внучкой президента. На празднике героинь путают и меняют местами.
Для 12-летней Надежды Михалковой роль в картине Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» не была дебютной. Она уже успела сыграть в драме отца «Утомленные солнцем». Кстати, режиссеру фильма «Президент и его внучка» понадобилось разрешение Никиты Михалкова, и мэтр дал его не сразу.
Евгений Миронов, «Апостол»
По сюжету военной драмы в СССР отправляют немецкого агента. Он погибает, и выясняется, что это бывший уголовник, которого завербовали немцы. Чтобы раскрыть остальных шпионов, чекисты подключают к операции брата-близнеца покойного преступника — скромного сельского учителя, которому предстоит двойная игра.
В сериале «Апостол» Евгению Миронову пришлось сыграть обоих братьев. Актер мастерски перевоплощался из тихого интеллигента в вора в законе, для чего изучил блатной жаргон и овладел искусством рукопашного боя. На съемках Миронов самостоятельно выполнял опасные трюки и однажды даже лишился прядей волос, когда, бросив гранату в вагон, не успел отскочить вовремя.
Александр Устюгов, «Близнец»
И снова история про засланного казачка. Разведчик Павел случайно знакомится с братом-близнецом Андреем, который работает простым следователем в районном отделении полиции. Счастливого воссоединения не происходит — Андрея убивают, приняв за Павла. Теперь герою предстоит выяснить, кто является заказчиком. Для этого ему придется притвориться братом.
Роль в боевике «Близнецы» исполнил Александр Устюгов. В начале сериала один из его героев погибает, поэтому сыграть второго персонажа не составило труда. В кадре, где происходит знакомство Павла и Андрея, актеру помогал дублер.
Виталия Корниенко, «Тетя Марта»
Школьница, которую воспитывает дедушка (Юрий Кузнецов), отчаянно пытается найти свою маму. Помочь Марте соглашается ее дальний родственник Марат (Александр Метелкин), который оказывается аферистом. Во втором сезоне у героини Виталии Корниенко объявляется сестра-близнец Юля, и поиски мамы возобновляются с удвоенной силой.
За плечами Корниенко более 100 ролей, однако в «Тете Марте» ей впервые пришлось играть близнецов. Чтобы показать сестер в кадре, актрису снимали по очереди с разных сторон, а затем совмещали изображение с помощью графических программ.
Сергей Лавыгин, «Против всех»
Многосерийная комедия с Сергеем Лавыгиным вышла в 2023 году. Сюжет «Против всех» основан на реальной истории — принципиальный собственник из провинции отказывается продавать участок под строительство нового ЖК. Лавыгину достались роли сыновей несговорчивого деда Захара. Один из них интеллигентный тихоня, другой только вышел из тюрьмы.
Примечательно, что в третьем сезоне сериала, премьера которого состоялась в ноябре 2024-го, у Германа и Витьки появляется еще один брат — третий близнец Михаил. Миша, стремясь завоевать расположение родных, везет их в Москву и знакомит со своей столичной жизнью. Как признался Сергей Лавыгин, играть одновременно трех персонажей в одном проекте примерно в три раза трудней, чем одного.
Алена Михайлова, «Амура»
Близнецы Аня и Надя выбрали для себя разные пути: одна с головой ушла в профессиональный спорт и стала бойцом ММА, а другая переехала в Японию, где погрязла в долгах и связалась с мафией. В итоге Аня бросает все и отправляется в чужую страну на спасение сестры.
Съемки в «Амуре» оказались для Алены Михайловой непростыми, и дело не только в том, что ей пришлось играть разных героинь. Актриса работала над образами и выполняла много трюков, и после проекта ей понадобился год на то, чтобы отдохнуть и вернуться к привычной жизни.
Александр Петров, «Василий»
Комедия Дмитрия Литвиненко тоже повествует о братьях и жертве одного из них во имя другого. На этот раз действие происходит в Мексике. Разлученные в детстве близнецы встречаются при весьма странных обстоятельствах. Скромный деревенский учитель Василий приезжает спасать брата Колю от мафии, которой тот задолжал крупную сумму. В итоге должник возвращается в Россию, а Василию предстоит убегать от бандитов и объясняться с его девушкой.
Александр Петров впервые сыграл близнецов и рассказывал, что, когда становился Колей и надевал кожаную куртку, у него даже менялась походка. Тем не менее режиссер решил облегчить задачу артисту, поэтому братьев снимали в разные дни.