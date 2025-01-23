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Александр Збруев назвал причину своей госпитализации

Народный артист сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно»
Александр Збруев
Александр ЗбруевИсточник: PersonaStars

Народный артист РСФСР Александр Збруев находится в больнице для планового обследования. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.

«Это обычная процедура, которую я регулярно прохожу», — отметил Збруев, комментируя свое состояние и информацию о госпитализации.

22 января артист сообщил агентству «Москва» о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Также Збруева экстренно госпитализировали 4 октября. Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу.