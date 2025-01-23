В России поставят памятник Инне Чуриковой и Глебу Панфилову

Ирина Чурикова и Глеб Панфилов были женаты с 1934 года по 2023-й. Они встретились на съемках ленты Панфилова «В огне брода нет». Позже Панфилов снимал супругу в своих картинах «Начало», «Тема», «Васса». В их союзе родился сын Иван. В январе 2023 года артистки не стало. Вслед за ней, в августе, ушел и Панфилов.