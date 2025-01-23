Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В России поставят памятник Инне Чуриковой и Глебу Панфилову

Проект памятника пока не утвержден
Глеб Панфилов и Инна Чурикова
Глеб Панфилов и Инна Чурикова

Азербайджанская художница и скульптор Айдан Салахова создаст памятник артистам Инне Чуриковой и Глебу Панфилову. Об этом сообщил представитель камнеобрабатывающего комбината Алексей Клячин в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Клячин уточнил, что проект пока не утвержден. Неизвестно, как будет выглядеть статуя и куда ее поставят.

Ирина Чурикова и Глеб Панфилов были женаты с 1934 года по 2023-й. Они встретились на съемках ленты Панфилова «В огне брода нет». Позже Панфилов снимал супругу в своих картинах «Начало», «Тема», «Васса». В их союзе родился сын Иван. В январе 2023 года артистки не стало. Вслед за ней, в августе, ушел и Панфилов.