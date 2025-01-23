Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в прокат 30 января

Кроме того, показ отреставрированной версии фильма проходит в преддверии 45-летия со дня его премьеры в СССР. Выход мелодрамы в прокат также завершит год празднования 100-летия киноконцерна «Мосфильм», который отметил юбилей в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе, в рамках опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» 22% респондентов ответили, что хотели бы снова увидеть кинокартину «Москва слезам не верит» на больших экранах, что позволило мелодраме занять в опросе первое место.