Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в прокат 30 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Кинокартина «Москва слезам не верит» народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова вновь выйдет на большие экраны после реставрации, прокат фильма стартует 30 января. Мастера лаборатории «Мосфильма» покадрово восстановили мелодраму в точных красках и звуке, которые закладывались авторами, сообщили ТАСС в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение».
«30 января в рамках проекта ““Мосфильм. Золотая коллекция” в кино” знаменитая мелодрама Владимира Меньшова “Москва слезам не верит” вновь выходит на больших экранах — в первозданном цвете и звуке», — говорится в сообщении. Отмечается, что восстановлением кинокартины занимались специалисты лаборатории «Мосфильма».
Кроме того, показ отреставрированной версии фильма проходит в преддверии 45-летия со дня его премьеры в СССР. Выход мелодрамы в прокат также завершит год празднования 100-летия киноконцерна «Мосфильм», который отметил юбилей в 2024 году. Как сообщили в пресс-службе, в рамках опроса телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» 22% респондентов ответили, что хотели бы снова увидеть кинокартину «Москва слезам не верит» на больших экранах, что позволило мелодраме занять в опросе первое место.
«В фильме идеально все: актеры, музыка, сочетание юмора и лиризма, настроение эпохи 1950-х и 1970-х годов. И насладиться в полной мере всем этим можно, конечно же, только на большом экране. Что мы и предлагаем сделать всем поклонникам замечательного советского кино», — приводятся слова заместителя генерального директора медиахолдинга «Цифровое телевидение» по направлению «Кино» Ивана Кудрявцева.
О фильме
Кинокартина «Москва слезам не верит» вышла в советский прокат в феврале 1980 года, за первый год ее посмотрели около 90 млн человек. Она заняла второе место по количеству зрителей в истории советского кино после «Пиратов XX века» Бориса Дурова. Мелодрама была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Сценарий фильма «Москва слезам не верит» написал Валентин Черных для конкурса на лучший сценарий картины о столице, заняв в нем третье место. Он предлагал работу нескольким режиссерам, но не получил согласия. Меньшов сперва тоже не заинтересовался сюжетом, но обратил внимание на необычный прием, когда одна из героинь заводит будильник и просыпается спустя 20 лет.
Позднее режиссер внес существенные изменения в текст Черных. Главные роли в картине сыграли Вера Алентова, Раиса Рязанова, Алексей Баталов и Ирина Муравьева. Меньшов также сыграл в фильме эпизодическую роль.