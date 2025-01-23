Цыганов раскрыл, почему не мог отказаться от роли Мастера

Цыганов также признался, что начал замечать определенные знаки, которые подталкивали его сняться в проекте. За полгода до предложения, например, актер взялся за написание собственного сценария, который оказался схож с интерпретацией Локшиным романа Булгакова. Также у актера отменился проект, в котором он должен был сниматься.