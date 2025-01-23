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Цыганов раскрыл, почему не мог отказаться от роли Мастера

Актер признался, что начал замечать определенные знаки, которые подталкивали его сняться в проекте

Актер Евгений Цыганов признался, что не мог отказаться от участия в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина — несмотря на то, что не был уверен в успехе проекта. Его слова передает издание «Ведомости».

«На роль Маргариты уже была утверждена моя жена Юлия Снигирь. Я решил, что лучше буду сниматься я, чем кто-то другой, — из простых мужских соображений», — поделился актер.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Цыганов также признался, что начал замечать определенные знаки, которые подталкивали его сняться в проекте. За полгода до предложения, например, актер взялся за написание собственного сценария, который оказался схож с интерпретацией Локшиным романа Булгакова. Также у актера отменился проект, в котором он должен был сниматься.

«На мой взгляд, фильм “Мастер и Маргарита” вышел вовремя — он был нужен в этот момент. И удивительным опять-таки образом оказалось, что практически отсутствие булгаковского юмора, в чем некоторые критики обвиняли фильм, сейчас не ощущается недостатком», — поделился Цыганов.

Картина «Мастер и Маргарита» вышла в прокат в январе 2024 года, собрав свыше 2 млрд рублей кассовых сборов. Главные роли в фильме исполнили Цыганов и Снигирь, а Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль.