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52-летняя Кэмерон Диаз снялась в платье со спущенным плечом

Актриса стала лицом нового выпуска мексиканского журнала Vogue

Актриса Кэмерон Диаз стала лицом нового выпуска мексиканского журнала Vogue.

Кэмерон Диаз на обложке Vogue Mexico, фото: соцсети
Кэмерон Диаз на обложке Vogue Mexico, фото: соцсети

52-летняя артистка позировала в черном платье со спущенным на плече рукавом. Актриса снялась в образах Prada, Stella Mccartney и Gabriela Hearst в объективе фотографа Нормана Джина Роя. В интервью журналу она рассказала о воспитании сына Кардинала и дочери Раддикс.

«Я одна из тех мам, которые жертвуют стилем ради комфорта. Практически 90% своего дня я провожу с детьми на полу. К счастью, в нашем доме очень чисто. У нас строгая политика — не носить обувь в доме», — поделилась звезда.

Кэмерон Диаз замужем за музыкантом Бенджи Мэдденом. Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году Диаз впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

Недавно Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант держали втайне новость и только спустя время поделились ей в соцсети.

Ранее Кэмерон Диаз озвучила условие для съемок в сиквеле комедии «Маска».