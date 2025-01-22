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58-летнюю звезду «Гарри Поттера» раскритиковали за образ: «Вечная бродяга»

Актрису Хелену Бонем Картер раскритиковали за образ с рваной одеждой

Звезду «Гарри Поттера», актрису Хелену Бонем Картер раскритиковали за образ с рваной одеждой. Об этом сообщает Dailу Mail.

Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем КартерИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя звезда вышла на публику в Лондоне на прогулку с подругой. Актриса была одета в рваную вязаную серую шапку, зеленый свитер, плюшевую синюю куртку на молнии, асимметричную черную юбку поверх легинсов и кроссовки.

«Всегда выглядит, как нечто среднее между бездомной и одной из тех странных женщин, которые живут с 20 кошками», «Вечная бродяга», «Будто спала в кустах», «Страшный образ», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Актриса 13 лет жила в фактическом браке с режиссером Тимом Бертоном, но в 2014 году они расстались. Как выяснилось, режиссер изменял ей с ассистенткой. В октябре 2018 года стало известно, что Хелена состоит в романтических отношениях с 32-летним писателем, преподавателем современной литературы и искусства Рэем Хольмбоэ.

Хелена Бонем Картер критиковала культуру отмены, а также заступилась за Джонни Деппа и Джоан Роулинг, которые пострадали из-за общественной критики.

Ранее Бонем Картер спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом младше ее на 23 года.