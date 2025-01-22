Ричард Гир вместе с семьей недавно переехал на родину своей жены, в Испанию. Накануне 75-летний актер и его супруга стали героями нового выпуска испанской версии журнала Elle.
В беседе с редактором издания Сильва рассказала о том, каким Гир является отцом и мужем. Она призналась, что он заботливый и отличный папа.
«Ричард — очень преданный и заботливый отец. Он любит читать им сказки. Это похоже на идиллическую фотографию, но это правда. Он отличный отец», — рассказала женщина.
Она добавила, что супруг обычно играет на гитаре, когда она готовит на кухне. Гир же признался, что после переезда он почувствовал себя по-настоящему счастливым.
«Правда в том, что вы видите нас в самом расцвете сил. Мы счастливы, как никогда. Алехандра дома, а я счастлив, потому что, если она счастлива, я счастлив», — отметил исполнитель главной роли в фильме «Красотка».
Напомним, Ричард Гир и Алехандра Сильва вместе с 2014 года. В 2018-м они официально стали мужем и женой. Супруги воспитывают трех сыновей: пятилетнего Александра, четырехлетнего Джеймса и 11-летнего Альберта, который появился в предыдущих отношениях Сильвы. Также у Гира есть 24-летний сын Гомер от актрисы Кэри Лоуэлл.