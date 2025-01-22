Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Ричарда Гира — о его отношениях с детьми: «Похоже на идиллическую фотографию»

Алехандра Сильва призналась, что ее супруг — заботливый отец
Ричард Гир с супругой
Ричард Гир с супругойИсточник: Legion-Media.ru

Ричард Гир вместе с семьей недавно переехал на родину своей жены, в Испанию. Накануне 75-летний актер и его супруга стали героями нового выпуска испанской версии журнала Elle.

В беседе с редактором издания Сильва рассказала о том, каким Гир является отцом и мужем. Она призналась, что он заботливый и отличный папа.

«Ричард — очень преданный и заботливый отец. Он любит читать им сказки. Это похоже на идиллическую фотографию, но это правда. Он отличный отец», — рассказала женщина.

Она добавила, что супруг обычно играет на гитаре, когда она готовит на кухне. Гир же признался, что после переезда он почувствовал себя по-настоящему счастливым.

«Правда в том, что вы видите нас в самом расцвете сил. Мы счастливы, как никогда. Алехандра дома, а я счастлив, потому что, если она счастлива, я счастлив», — отметил исполнитель главной роли в фильме «Красотка».

Напомним, Ричард Гир и Алехандра Сильва вместе с 2014 года. В 2018-м они официально стали мужем и женой. Супруги воспитывают трех сыновей: пятилетнего Александра, четырехлетнего Джеймса и 11-летнего Альберта, который появился в предыдущих отношениях Сильвы. Также у Гира есть 24-летний сын Гомер от актрисы Кэри Лоуэлл.