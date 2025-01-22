Ходченкова отметила 42-летие на пляже в алом платье с разрезом до бедра

Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками новыми фото, которые сделала в свой день рождения — 21 января ей исполнилось 42 года. Актриса перед этим отправилась отдыхать на море в теплую страну.
Звезда фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» отметила личный праздник на пляже. Она надела атласное алое платье-комбинацию на тонких бретелях и с разрезом до бедра. Подол наряда был расшит кружевом.
Актриса собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. Она прогулялась по ночному пляжу с бокалом. Позже Ходченкова распустила волосы, позировала с красным зонтиком и радостно улыбалась.
«Спасибо за поздравления», — лаконично написала актриса.
Также она поделилась с поклонниками фотографией, сделанной на фоне моря. Звезда позировала, сидя на песке, в светлом раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Она дополнила образ солнцезащитными очками.
Напомним, Светлана Ходченкова — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Метод Лавровой», «Служебный роман. Наше время», «Актрисы» и другим.