Александр Петров прогулялся с мексиканской актрисой по Москве

Александр Петров прогулялся по праздничным ярмаркам в Москве вместе с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль, партнершей по фильму «Василий». В международном проекте она сыграла Бониту, возлюбленную бандита Бэзила, роль которого исполнил Петров.
Актриса также успела посетить в Москве балет «Дон Кихот» в Большом театре, принять в участие в масштабном пресс-джанкете и фотоколле с создателями фильма и коллегами.
«Я впервые в России и меня поражарает все — тут добрейшие люди, потрясающе красивые женщины, а сама Москва — очень чистый и красивый город. Могу смело сказать, что уже влюблена в вашу страну и хочу продолжать тут работать», — призналась де Рехиль.
В центре сюжета комедии — Вася, учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, и его брат близнец Коля, который стал в Мексике криминальным авторитетом Бэзилом. Однажды он решил кинуть бандитов на деньги, и теперь за это его ждет расплата.
В это же время Вася оправляется в Мексику, чтобы навестить брата, которого он не видел с детства. Герой даже не предполагает, что в чужой стране ему предстоит применить все знания из ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.
В широкий прокат фильм «Василий» выходит 23 января.