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Александр Петров прогулялся с мексиканской актрисой по Москве

Барбара де Рехиль приехала в российскую столицу, чтобы вместе с Петровым презентовать новый фильм
Александр Петров и Барбара де Рехиль, фото: пресс-служба
Александр Петров и Барбара де Рехиль, фото: пресс-служба

Александр Петров прогулялся по праздничным ярмаркам в Москве вместе с мексиканской актрисой Барбарой де Рехиль, партнершей по фильму «Василий». В международном проекте она сыграла Бониту, возлюбленную бандита Бэзила, роль которого исполнил Петров.

Актриса также успела посетить в Москве балет «Дон Кихот» в Большом театре, принять в участие в масштабном пресс-джанкете и фотоколле с создателями фильма и коллегами.

Александр Петров и Барбара де Рехиль в центре Москвы, фото: пресс-служба
Александр Петров и Барбара де Рехиль в центре Москвы, фото: пресс-служба

«Я впервые в России и меня поражарает все — тут добрейшие люди, потрясающе красивые женщины, а сама Москва — очень чистый и красивый город. Могу смело сказать, что уже влюблена в вашу страну и хочу продолжать тут работать», — призналась де Рехиль.

В центре сюжета комедии — Вася, учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, и его брат близнец Коля, который стал в Мексике криминальным авторитетом Бэзилом. Однажды он решил кинуть бандитов на деньги, и теперь за это его ждет расплата.

Создатели фильма «Василий», фото: пресс-служба
Создатели фильма «Василий», фото: пресс-служба

В это же время Вася оправляется в Мексику, чтобы навестить брата, которого он не видел с детства. Герой даже не предполагает, что в чужой стране ему предстоит применить все знания из ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.

В широкий прокат фильм «Василий» выходит 23 января.