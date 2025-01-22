Александр Петров прогулялся с мексиканской актрисой по Москве

В это же время Вася оправляется в Мексику, чтобы навестить брата, которого он не видел с детства. Герой даже не предполагает, что в чужой стране ему предстоит применить все знания из ОБЖ на практике, спасаясь то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. Таким похожим и таким разным близнецам предстоит снова узнать друг друга, найти свою любовь и свою семью.