Блейк Лайвли уличили во лжи на фоне ее обвинений в домогательствах

Судя по ролику, речь идет о моменте, когда Бальдони произносит: «Оставлю ли я на тебе свою бороду?» — когда касается шеи Лайвли. В ответ знаменитость заявляет, что он испачкается от ее автозагара. Они смеются, а под конец режиссер произносит, что ее крем «хорошо пахнет».