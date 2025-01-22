Екатерина Климова улетела из России со звездой сериала «Офицеры»: «Заслужили»

У Вуличенко также есть дочь от предпринимателя Дениса Трифонова. Актриса рассталась с ним через девять лет брака. Звезда отвечала журналистам, что никогда и ничего не будет говорить плохого об отце своего первенца. Однако артистка заявляла, что развод — ужасное событие, даже если все проходит мирно, без скандалов.