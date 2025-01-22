Екатерина Климова улетела из России со звездой сериала «Офицеры»: «Заслужили»

Актриса Екатерина Климова улетела из России со звездой сериала «Офицеры» Екатериной Вуличенко. Артистка сообщила об этом подписчикам в соцсетях, поделившись кадрами с подругой.
«Отпуск, мы тебя заслужили», — отметила знаменитость.
Актрисы для отдыха выбрали пятизвездочный отель в Египте. Вуличенко и Климова улетели в путешествие без семей.
Звезда «Офицеров» замужем за бизнесменом Маратом Гуданаевым. Пара поженилась в 2017 году, а 17 декабря 2018 года у них родился общий сын, которого назвали Александром.
У Вуличенко также есть дочь от предпринимателя Дениса Трифонова. Актриса рассталась с ним через девять лет брака. Звезда отвечала журналистам, что никогда и ничего не будет говорить плохого об отце своего первенца. Однако артистка заявляла, что развод — ужасное событие, даже если все проходит мирно, без скандалов.
Климова не афиширует личную жизнь после развода с актером Гелой Месхи в 2019 году. Это был третий брак знаменитости. У звезды четверо детей от разных мужчин: дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от коллеги Игоря Петренко и девочка Белла от Месхи.
Ранее Климова объяснила, почему познакомилась с отцом только в 13 лет.