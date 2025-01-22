Рузиль Минекаев накануне презентовал сериал «Подслушано в Рыбинске», в котором cыграл молодого человека по кличке Ширмик. Актер признался, что его герой готов совершать различные подвиги и соглашаться на авантюры ради любимой девушки.
Корреспондент Кино Mail узнал у 25-летнего артиста, совершал ли он сам когда-то необычные поступки ради возлюбленной. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что пока в его жизни не было такого опыта.
«Пока нет. Слава Богу, не пришлось. У меня не такая девушка, которая создает проблемы, и приходится их разруливать и совершать какие-то подвиги. Но в целом я готов. Я очень долго думал и моделировал разные ситуации и понял, что я готов на многое — и даже на самое страшное», — признался Минекаев.
Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Минекаевой, с которой познакомился во время учебы в театральном институте. Сегодня пара воспитывает сына Рэмиля. Супруга артиста признавалась, что после выхода сериала Жоры Крыжовникова столкнулась с хейтом от многочисленных поклонниц мужа.
Ранее Азиза Минекаева рассказала, как относится к экранному поцелую супруга с Анной Пересильд. По ее словам, видеть возлюбленного в откровенных сценах ей не очень приятно. Однако Минекаева понимает, что это часть работы, поэтому скандалы из-за этого она не устраивает.