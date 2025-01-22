«Пока нет. Слава Богу, не пришлось. У меня не такая девушка, которая создает проблемы, и приходится их разруливать и совершать какие-то подвиги. Но в целом я готов. Я очень долго думал и моделировал разные ситуации и понял, что я готов на многое — и даже на самое страшное», — признался Минекаев.