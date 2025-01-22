Петров рассказал о трудностях исполнения сразу двух главных ролей в фильме

«Мы думали, как это снимать, как сделать так, чтобы зритель окунулся в эту иллюзию. И поверил в эту историю. В то, что они действительно близнецы. И действительно, это два разных персонажа. И они могут взаимодействовать друг с другом», — поделился актер.