Петров рассказал о трудностях исполнения сразу двух главных ролей в фильме

Актер Александр Петров признался в беседе с ТАСС, что ему было сложно сыграть братьев-близнецов Николая и Василия в фильме «Василий».
Знаменитость уточнил, что ему было интересно попробовать сыграть сразу двух персонажей. По словам артиста, команда проекта тщательно подошла к съемкам с ним как с технической, так и драматургической стороны.
«Мы думали, как это снимать, как сделать так, чтобы зритель окунулся в эту иллюзию. И поверил в эту историю. В то, что они действительно близнецы. И действительно, это два разных персонажа. И они могут взаимодействовать друг с другом», — поделился актер.
По словам Петрова, братья из картины получились абсолютно разные. К примеру, Василий скромный и милый, а Николай — задорный и хулиганистый.
Ранее актер с женой Викторией снялся на пляже на Мальдивах.