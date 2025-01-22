«У папы сложная судьба. Мне было девять месяцев, когда папа попал за решетку. Непросто объяснить в двух словах. Конечно же, папа не виноват, но такой получился факт в биографии. Все детство я думала, что он в командировке», — рассказала Климова в шоу «Просто такая генетика».