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Климова объяснила, почему познакомилась с отцом в 13 лет: «Попал за решетку»

Актриса призналась, что ее отец провел долгие годы в тюрьме за непреднамеренное убийство
Екатерина Климова на съемках сериала «Горький 53»
Екатерина Климова на съемках сериала «Горький 53»

Екатерина Климова рассказала, что познакомилась со своим отцом Александром Климовым, когда ей было 13 лет. Звезда сериала «По законам военного времени» призналась, что спустя девять месяцев после ее рождения отец попал в тюрьму.

В 1979 году Александр Григорьевич стал участником массовой драки в ресторане, в результате которой погиб человек. В итоге мужчину осудили на 13 лет за непреднамеренное убийство.

«У папы сложная судьба. Мне было девять месяцев, когда папа попал за решетку. Непросто объяснить в двух словах. Конечно же, папа не виноват, но такой получился факт в биографии. Все детство я думала, что он в командировке», — рассказала Климова в шоу «Просто такая генетика».

Она отметила, что мама все эти годы ждала отца и навещала его в тюрьме в Ангарске. Когда же Александр Григорьевич освободился, актриса не сразу его приняла. Однако позже они смогли найти общий язык.

«Но потом это была безмерная любовь. Мой отец — очень умный, интеллигентный человек. Он многое мне дал. Я до сих пор чувствую его поддержку», — призналась звезда.

Александр Григорьевич ушел из жизни в 2010 году.