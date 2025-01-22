ЛДПР «не удалось договориться» с режиссером о съемках фильма про Жириновского

Накануне режиссер Александр Баранов заявлял, что покинул проект о Жириновском в мае 2024 года. Он утверждал, что согласовал сценарий будущего фильма, съемки должны были начаться летом 2024 года. Потом, сообщал Баранов, у него начались «терки» с ЛДПР, из-за которых ему пришлось отказаться от проекта.