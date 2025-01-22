Дочь Тома Круза поддержала свою маму на финальном представлении на Бродвее

Сури Круз поддержала Кэти Холмс. 18-летняя девушка удивила свою мать, заглянув за кулисы во время финального выступления актрисы в бродвейской постановке «Наш город».
Девушка была одета в зеленую дутую куртку.
Сури также поддерживала свою знаменитую маму на открытии шоу в октябре.
Напомним, Холмс родила дочь от своего бывшего мужа Тома Круза. Они были женаты шесть лет, но развелись в 2012 году.
62-летнего актера в последний раз видели с дочерью во время поездки в Диснейленд в 2012-м. Они не общались много лет.
Сейчас 46-летняя Кэти самостоятельно воспитывает Сури. После окончания школы девушка учится на первом курсе Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге.
Ранее Кэти Холмс опровергла слухи о том, что ее дочь получила миллионы от Тома Круза